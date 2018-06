MISS POD LUPOU: Chci být logoped, říká nezadaná miss Lucie Kovandová

Jste Českou Miss World. Zjistil jsem, že jste před tímto úspěchem prošla víc než deset soutěží krásy. To je takový váš sport?

Neřekla bych, že je to sport, spíš jsem hodně soutěživá, takže mě to baví. Ale možná jsem pořád hledala soutěž krásy, která by měla ten správný kredit. Česká Miss a titul Česká Miss World mě posílá na světovou soutěž, to je úplně jiná liga a to jsem asi při svých soutěžních pokusech opravdu hledala. Za všechny zkušenosti jsem ale vděčná, protože každá vás posune dál a možná i díky těm předchozím zkouškám jsem získala v České Miss tak skvělé umístění.

MISS POD LUPOU: Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up a vlasy: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLÍNA DRÖSSLER, Oblečení: Fornarina, Karen Millen, Mohito, Lindex, New Yorker

Kdy jste poprvé o sobě slyšela, že jste hezká a že vám to sluší?

To nevím. Možná v patnácti, když jsem začínala s modelingem. Ale v tom věku člověk rád slyší, že je hezký, ale těžko tomu věří, to asi patří k teenagerovskému období.

Kdo vám tato slova šeptá do ucha nejčastěji?

Asi rodiče a sestra. Jsem za to ráda a děkuju jim za to. Myslím si, že pro každou dospívající dívku je důležité slyšet, že je pro někoho hezká a že se líbí.

Jste zadaná? Nebojíte se, že o svého partnera přijdete? Ptám se na onu pověstnou "missí nemoc"…

Nebojím, protože jsem nezadaná. S mým partnerem jsme náš vztah řešili od podzimu do jara a se soutěží to nesouvisí, prostě to tak přišlo a my jsme se dohodli, že asi pro sebe nejsme stvořeni. Už v minulosti jsme se k sobě jenou vrátili, ale znovu jsme začali řešit ty samé problémy, takže mu přeji všechno dobré v životě a ve vztazích, ale v tuto chvíli žádný vztah neřeším.

Jaký typ můžu se vám vlastně líbí?

Líbí se mi muži, kteří mají tmavé oči a vlasy, takové snědší typy. Asi potřebuji hlavně přítele, který mi bude oporou, nebude žárlit, bude s ním legrace...

Jaké si dáváte profesní cíle? Čeho byste teď chtěla dosáhnout?

Hlavně bych ráda dělala dobře svoji práci, ať už bude jakákoliv. Ráda bych zkusila v tomto období, dokud to jde, víc modeling, ale v budoucnu bych opravdu ráda měla logopedickou ordinaci. Mojí velkou motivací je maminka, která je pedagožka, a také už mám logopedii natrénovanou na malé neteři. Teď je jí sedm let a starám se o ni od jejího jednoho roku, poslední rok a půl, kdy dochází na logopedii s ní pravidelně trénuji a dělá velké pokroky.

Jaké budou vaše zbraně na Miss World?

Piluju jazyky a doufám, že moravská krása, temperament a přirozenost zaujmou i na světové soutěži. Těším se samozřejmě na šaty, které dělají člověka, ale hlavně chci být sama sebou.

Nová vítězka České Miss Gabriela Kratochvílová má krátké vlasy, hodně se o nich mluví. Slušel by vám krátký účes?

Myslím, že ne. Na to nejsem. Každá máme svoje. Gabču mám moc ráda, momentálně jsme spolubydlící, ale chci být sama sebou, takže si hřívu ponechám.