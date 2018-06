VIDEO: Jágr je stále volný, vzkazuje miss Kovandová

Kvůli fotce z ulice se z Kovandové okamžitě stala Jágrova milenka. Modelka to ale rychle popřela. Slavný hokejista je její kamarád a půjčil jí byt, aby nemusela v noci jet sama až na Moravu, kde žije s přítelem.

„Nejde o nic. Nejsem Jágrova milenka, ani partnerka. Poskytl mi jen ubytování. Půjčil mi klíče a šel mi ukázat byt,“ vysvětluje Kovandová, jak vznikla fáma o jejich vztahu.

„Nečekala jsem, že z toho bude taková mediální vlna,“ dodala. Nejspíš by to nikdo neřešil, kdyby šlo o jiného hokejistu. „Přeci jen je po mistrovství a Jaromír Jágr je tady fenomén, zná ho tady asi každý, takže tím to bylo,“ myslí si Kovandová.

Lucie Kovandová s přítelem

Její přítel Vít Juránek věděl, že bude modelka přespávat v bytě Jaromíra Jágra a na jejich pětiletém vztahu se dle jejích slov nic nemění. „On mě pustil, naprosto mi důvěřoval a myslím, že všechno je v pořádku. Stále mi píše, má mě rád, doufám. Takže myslím, že je všechno v pohodě,“ ujistila všechny Kovandová a ženám, které by o nejslavnějšího hokejistu Česka měly zájem, vzkázala: „Je stále volný.“