Lucie Koňaříková v osmém měsíci: Už aby to bylo za mnou, říká

Třiatřicetiletá moderátorka čeká druhé dítě s manželem Fadym Salamé. K čtyřleté dceři Lily tak brzy přibude sourozenec. Jakého pohlaví bude, vědí jen jeho rodiče. "Pohlaví miminka známe, ale zatím se o to veřejně nedělíme. Kdo chce, může si tipnout," směje se Lucie Salamé.



Lucie Koňaříková Salamé

Druhé těhotenství prý zvládá dobře, což bylo vidět i na večírku, kam zavítala. A přestože bříško na své finální zmohutnění teprve čeká, moderátorka by proces požehnaného stavu zkrátila na minimum.

"Těhotenství celkově příjemné není, je to něco, co si žena musí odžít. Je to hrozně dlouhá doba, a to je asi to, co mě na něm moc nebaví. Je to sice devět měsíců, ale lékaři vás pozorují o něco déle, takže už aby to bylo. Jsem v závěru těhotenství, přesněji v osmém měsíci a cítím se naštěstí dobře. Bříško ještě bude kynout, ale to už zalezu a nebudu vylézat až do porodu."

Salamé nyní využívá každé volné chvilky k tomu, aby miminku pořídila potřebnou výbavu. Útoky na obchodní domy se ale nekonají. "Přípravy na příchod miminka teprve začínají. Měla jsem to i u prvního dítěte, kdy jsem začala hromadit věci až v závěru. Díky internetu jsem si řekla, že nebudu nikam ani chodit, takže nakupuji z pohodlí domova," uzavřela moderátorka Lucie Koňaříková Salamé.