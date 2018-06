Kdo se jak dabuje? Parkerová byla afektovaná, říká Lucie Juřičková

Lucie Juřičková je spojená se Sexem ve městě již 16 let. Tak dlouho se totiž úspěšný americký seriál na českých obrazovkách vysílá. Po několika reprízách na ČT u něj zakotvila Prima Love, která jej vysílá pořád dokola.

"Je to paradox, ale když jsem se Sexem ve městě začínala, byly synovi čtyři roky. Teď je mu dvacet," směje se Juřičková, jež si ze seriálu o čtyřech Američankách nejvíc zamilovala Samanthu Jonesovou, přestože hlas propůjčila ústřední postavě Carrie Bradshawové.

"Samantha je moje nejoblíbenější postava. Je to bytost, která je mi sice vzdálená svou otevřeností ke všemu, ale je mi sympatická ta její přirozenost," vysvětluje s tím, že jí na Carrie a její představitelce Sarah Jessice Parkerkové vadila přehnaná afektovanost.

"V té třetí a čtvrté sérii to bylo až hraniční vzhledem k věku, takové to holčičkovství, se kterým jsem se někdy docela těžko potýkala. Sarah Jessica Parkerová hodně často dělala zámlky a rychlé pohyby," popisuje dabérka.

Z těch, kterým propůjčila hlas, má vedle Bree Van de Kampové (Marcia Crossová) ze Zoufalých manželek nejradši Kyru Sedgwickovou z kriminálního seriálu Closer, která za roli Brendy Johnsonové získala v roce 2007 Zlatý glóbus a o tři roky později Emmy.



"Mně se strašně líbí její herectví. Ona je sice místy taky lehce afektovaná, ale je úžasné ji sledovat, když vede výslech s podezřelým, o kterém už je přesvědčená, že je to skutečně viník. Ona ho vždycky dostane tím, jak s ním jedná - od naivní hloupoučký blondýny s brýlemi přes absolutně razantního člověka, který si stojí tvrdě za svým a střídá to neuvěřitelně rychle. A velice dobře to i hraje. To není jednoduchý takhle zahrát střihy na kameru," oceňuje herecký výkon Kyry.

Kromě dabování se Lucie Juřičková věnuje herectví. Již přes 20 let je v angažmá v Divadle na Vinohradech.

"Momentálně bych všechny ráda pozvala na inscenaci Les. Je to ruské klasické drama, podle mě velmi čistě zinscenované režisérem a ředitelem Švandova divadla Danielem Hrbkem. Sama se chystám podívat na novou inscenaci Poslední z Haussmanů. Můj muž viděl premiéru a byl nadšený," uzavírá Juřičková, jež je rovněž ústředním hlasem kanálu Prima Love.