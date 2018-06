Lucie Hadašová předá korunku s novými ňadry

"Nijak se tím netajím, že jsem si prsa nechala zvětšit. Měla jsem sotva jedničky a teď mám trojky, není to přehnané a cítím se hned lépe," prozrazuje štíhlá blondýnka.

Lucii je jednadvacet let a nikdy předtím nebyla v nemocnici. Není divu, že když šla na soukromou brněnskou kliniku plastické chirurgie, byla nervózní a bála se. "Nevěděla jsem, jaké to vlastně bude, jen jsem věděla, že mě čeká celková narkóza. Když jsem se z ní probudila, tak jsem si hned nafotila zavázaná prsa. A pak jsem měla hroznou chuť na čokoládu a maminka mi ji přinesla."

Rodiče Lucii zvětšení prsou dovolili s tím, že už je plnoletá a může si dělat, co uzná za vhodné. "Na truc bych jim to určitě neudělala. A také jsem musela mít schválení od mojí agentury, která mi jenom řekla, že nesmím přehnat určitou velikost poprsí. Ten rozdíl je výrazný, ale není až tak markantní," svěřuje se misska.

Stále nemá chlapa

Do soutěže Česká Miss přišla ze Strážnice a vítězství v soutěži krásy jí zcela změnilo život. "Přišla jsem ze sedmitisícového města do Prahy. Česká Miss mi otevřela dveře do společnosti, do které bych se nikdy nedostala. Studovala jsem v Brně Vysokou školu aplikovaného práva, obor právo a podnikání. Na rok jsem přerušila studia a teď v nich budu pokračovat v Praze."

Lucie Hadašová měla jako Miss v Praze na rok byt zdarma, teď ho s pomocí rodičů a prarodičů odkoupila, takže momentálně v Praze bydlí. Ale sama. "Přítele nemám, zatím mi to vyhovuje. Zdá se mi, že kvalitní chlapi nejsou nebo jsem asi moc náročná. Ani nevím, v čem to je, že nemám mužského. Bydlet sama mi vyhovuje, zvykla jsem si na soukromí, mohu si dělat, co chci a kdy chci. Zatím si nedovedu představit, že bych měla v bytě nějakého muže, asi by musel mít svůj byt. Anebo bych třeba změnila názor, když bych se zamilovala."