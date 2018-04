Jarda mě zabezpečil a mohla jsem se věnovat mateřství, říká Hadašová

Jak vzpomínáte na svou účast v soutěži krásy?

Já jsem si říkala, jestli vůbec vzpomínat, protože to je jedenáct let a ta doba je strašně dlouhá. Hlavně je šílené se dívat na holky, které jsou teď v soutěži. Je jim totiž jen o deset let víc než mé starší dceři. Je to prostě realita, musím se smířit s tím, že stárneme.

V letošním ročníku soutěžila i vaše sestra, ale neprobojovala se do finálové desítky.

Moc jsem jí držela palce. Ona modeling zná spíše ze zákulisí, má ráda módu, líčení. Mrzí mě, že se jí to nepovedlo, už kvůli ní. Ale vím, že to brala s nadhledem. Jde pro ni o dobrou zkušenost, která se jí třeba bude jednou v životě hodit.

Co vaše dvě dcery, nemají už chuť stát se modelkou?

Ta starší po tom hrozně touží, ale pořád s tím nějak bojujeme. Chci zatím, ať se věnuje hlavně škole, což si myslím, že je přednější. U mladší si myslím, že se to nikdy nestane. Tam je daná sportovní dráha, a vím, že budeme víkendy trávit někde na gymnastice na závodech a podobně. Ale pokud by ta starší po tom toužila, nebo respektive obě, tak to určitě podpořím ráda. Když je to splnění jejího snu, tak proč ne.



Vaše kariéra byla po získání titulu Česká Miss 2007 celkem dobře rozjetá, ale pak přišlo těhotenství a vy jste se stáhla.

O kariéře se v mém případě moc mluvit nedá, protože už rok před otěhotněním jsem žila s Jardou v Rusku a pracovních nabídek mi logicky ubylo. Dodělala jsem Vysokou školu aplikovaného práva a začala se studiem Metropolitní univerzity mezinárodních vztahů. Vysadila jsem antikoncepci a čekali jsme. A vyšlo to v podstatě hned. Vzhledem k tomu, že mě dokázal Jarda zabezpečit, mohla jsem se plně věnovat mateřství, za což jsem mu nesmírně vděčná.

Není škoda s vaší postavou, že se modelingu už nevěnujete?

To se mě ptá hodně lidí, jako jestli to není škoda. Já si ale myslím, že už jsem maminka, a když mám zázemí u manžela, není potřeba se někam cpát. Je lepší se vrhnout na normální práci. Já jsem ještě do října na mateřské s mladší dcerou, ale už tak vystrkuji růžky. Tak uvidíme, kam mě vítr zavane.

Lucie Hadašová a její dcery Vanessa a Denisa

Co třeba podnikání v módě?

Oblečení by mě určitě bavilo, hlavně dětské, například nějaký outlet. Když jsem viděla v zahraničí, jak to funguje a za jaké dobré finance se to dá pořídit, tak si myslím, že to mi tady chybí.

A nepřemýšlela jste také nad třetím dítětem?

Já jsem manželovi říkala, že klidně jo, ale to je vždy v takových vlnách. Když si vzpomenu, jak jsme měli probdělé noci s Vanessou. A ne jenom noci, to byly i dny šílené. Tak si vždy řeknu že ne, že už stačilo. Jenže pak si říkám, že v jednatřiceti to odpískat je možná škoda.

První dcera Deniska se narodila, když vám bylo čtyřiadvacet. V dnešní době, kdy se založení rodiny odkládá na neurčito, to je trochu neobvyklé.

Myslím si, že právě v tuto dobu je tělo ženy nejvíc připraveno, a já to tak i cítila. Musím potvrdit, že jsem neměla absolutně žádné komplikace ani v těhotenství, při porodu, ani po něm.