VIDEO: Dvě děti, manžel. Všechny uspokojím, říká miss Lucie Hadašová

Starší Denise jsou čtyři roky, menší Vanesse měsíc. Zvládáte maminkovské povinnosti levou zadní, nebo to občas zaskřípe?

Levou zadní úplně ne, ale je to v pohodě. Všichni mě strašili, že to bude katastrofa, že si musím pořídit chůvu, že to nebudu zvládat, ale musím zaťukat, že zatím úplně bez problémů.

Kdo vás do společnosti doprovodil, když to není chůva?

Doprovází mě sestra. Je to hlavně z důvodu, že Deniska je trochu živější a představa, že mi frnkne někam do davu, není s kočárkem úplně ideální.

Je ten denní harmonogram hodně náročný?

Jak který den. Rytmus samozřejmě udává to menší dítě. Tím, že je kojená, to neovlivním jinak. Hned v pořadí je druhá dcera, která má taky svoje potřeby, a když je další chvíle, tak přijde manžel, který má rovněž své potřeby. Ale ne, je to v pohodě. Zvládáme to zatím ideálně.

Lucie Hadašová a Jaroslav Bednář

Takže zvládáte plnit i manželské povinnosti?

Je to složitější to naplánovat, ale jo, čas se najde, třeba když obě spí nebo jsou někde pryč.

V jaké kondici je vaše tělo?

To tělo je teprve měsíc po porodu, takže nemůžu chtít zázraky. Zatím nic nedělám. Není na to čas a kdybych cvičila, do mléka by se malé mohla vylučovat kyselina mléčná a nechci ji ochudit o kojení. Není kam spěchat. Manžel si nestěžuje a já jsem taky spokojená.