Hadašová se nechala nafotit v prádle, závidí kolegyním na molu

"Byly okamžiky, kdy to holkám uklouzlo, to je lepší sedět. Ale třeba ten konec byl super, tam to rozjely. Takže byly chvilky, kdy jsem jim záviděla," přiznala Hadašová na přehlídce spodního prádla.

Sama s jeho předváděním nemá problém, jak ukázaly fotky Jana Tůmy. Původně to ale měly být jen plavky.

"Korzetu od Heleny Konarovské jsem neodolala, takže pak bylo i prádlo," přiznala Hadašová.

Nedávné zprávě o tom, že by jí manžel zakazoval svlékání, se jen směje.

Lucie Hadašová

"Dočetla jsem se v jednom médiu, že mi manžel zakazuje nahotu, tak to jsem si připadala, jako kdybych se na potkání někde vysvlékala a on mi to zakazoval. Tak to jsem se pobavila. Jeho to potěší, on má rád hezké fotky," řekla sedmadvacetiletá modelka, která se poslední dobou věnovala hlavně tříleté dceři Denise.

Její manžel, hokejista Jaroslav Bednář, podepsal smlouvu se Slávií, takže teď minimálně tři roky budou v Česku, a Hadašová proto nevyvrací návrat k modelingu.

"Dcera půjde do školky, takže se možná zase objevím na mole," řekla.