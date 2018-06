Hadašová rok po porodu: Mám ještě rezervy v oblasti bříška

„Nabídky na modeling se hrnou, ale já jsem se rozhodla být ženou v domácnosti. Malá je na mě hodně fixovaná, jsem s ní stále, chůvu nemám. Jsem ráda, že si můžu mateřství užít. Dnes budeme poprvé zkoušet být od sebe, chystám se na koncert Madonny, tak bude hlídat manžel,“ přiznala Hadašová, která je v dokonalé formě.

Se svou postavou však ještě není úplně spokojená. „Určitě to není ještě dokonalé, rezervy mám. Hlavně v oblasti bříška. Dobře to maskuju, ale nijak to osobně neřeším,“ řekla s úsměvem Lucie, která s dcerami Denisou a Vanessou už vyrazila na vánoční nákupy.

„Bydlím kousek od nákupního centra a využila jsem akce, že vás i s nákupy odveze tento víkend domů řidič. Pomohl mi s taškami a ochotně je naložil do auta, kterým nás odvezl domů,“ pochvaluje si.

Modelka rozhodně neztrácí čas, jelikož ji před Vánoci čeká na vysoké škole několik chybějících zkoušek. „Jelikož ještě škola volá, musím využít každé příležitosti, která se mi naskytne. Zhruba vím, co komu koupit. Vymyšleno mám pro manžela, starší dcera namalovala Ježíškovi, co by si přála, tak snad budou mít na Štědrý den všichni radost,“ dodala Hadašová.

