Jsem máma na plný úvazek, dalšímu dítěti se nebráním, říká Hadašová

Modelka má po deseti měsících figuru, jako kdyby nikdy nerodila, přesto dle svých slov ještě nezačala ani pořádně cvičit. „Žádná práce ještě neproběhla. Jedině mám půjčený běhací pás, který jsem za tři měsíce použila dvakrát, což se nemůže ani počítat. Hlavě běhám kolem dětí. Maminky mi potvrdí, že to není žádná sranda,“ prozradila modelka, která by uvítala i třetího potomka.

„Nechávám si otevřená vrátka. Obě děvčata jsem si pořídila relativně brzy. Teprve teď mé vrstevnice začínají uvažovat o prvním miminku, takže až porodí a ve mně se to hne, uvidíme. Možná po třicítce, ale záleží i hodně co manžel,“ s úsměvem plánuje Hadašová, která veškerou energii dává právě svým dvěma dcerám Denise a Vanesse.

Ač by si její manžel přál i syna, už si na přítomnost samých holek zvykl. „Manžel si už užívá taky a pochopil tu roli, že má post krále Jaroslava a kolem sebe samou holčičku. Navíc Deny už je větší a podnikají spolu různá dobrodružství, tak mu toho chlapečka maličko vynahrazuje,“ říká Hadašová.

Téměř pětiletá Deniska s tatínkem ráda rybaří či kouká na hokej, přesto si užívá spíše holčičích aktivit, jako je tancování, balet. „Teď bude chodit i na tenis, hokej je spíš pro chlapy. Naštěstí ani Jarda nechce, aby měla nějaké hokejové ambice. Pokud je se mnou, tak se ráda parádí a občas řekne, že chce být modelkou. Už jsme s Deniskou měly společnou přehlídku a nafotily kampaň. Třeba ji to skutečně chytne, ale to je ještě daleko. Zatím je spíš jako houba, co nasává okolí,“ přiznává Lucie, která teď v modelingu nedělá vůbec nic.

Lucie Hadašová a Jaroslav Bednář v den své svatby i s dcerou Denisou.

„Můj den je celkem klasický, pro někoho možná až nudný. Vstávám v šest ráno, přes noc ještě tak čtyřikrát kojím, udělám snídani, vypravím Jardu do Hradce Králové, kde hraje a každý den tam jezdí. Odpoledne uklidím, uvařím. Chůvy nemám, vůbec to však neodsuzuji, ale Vanesska je hodně na mě závislá, za což si asi můžu sama, mně to nevadí. Chci s nimi být a užít si holčiček co to jen jde,“ dodala Hadašová, která léto nejvíce tráví doma.

„Když je hezké počasí, trávíme čas na zahradě u bazénu nebo vyrazíme do parku. Deniska si vezme kolo, sbírá kamínky. Čerstvý vzduch prospívá oběma. Pokud prší, chodíme do Sokolovny Průhonice, kde má Deniska všechny kroužky, dáme si dobrý oběd, občas si zajdu na vlasy a pohrajeme si v dětském koutku. Těším se na září, kdy ještě navíc bude Deny chodit do školky, tak budu mít i maličko víc času pro sebe.“