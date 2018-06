Miss Hadašová o druhém dítěti s hokejistou Bednářem: Přišlo to rychle

"Miminko jsme plánovali, byť jsme byli překvapeni, jak rychle to přišlo. Momentálně si dodělávám inženýra, tak jsem doufala, že porodím po státnicích, ale teď vím, že to bude ještě před státnicemi," směje se maminka čtyřleté dcery Denisy, která studuje na Univerzitě J. A. Komenského.

Nové poznatky ze školy plánovala "aplikovat" i do praxe a naplno se vrátit do pracovního procesu. Teď je ale jisté, že návrat bude muset odložit.

"Plány byly takové, že se na chvíli vrátím do práce, získám nějaké nové vědomosti a pak si pořídíme druhé dítě. Přeci jen se různé legislativní záležitosti pořád mění, ale holt to osud zařídil jinak," doplňuje s tím, že její manžel naopak neskrývá radost.

"Se sestrou jsme od sebe sedm let, manžel s tou svou zase rok, takže preferuje svou variantu. Kdyby bylo na mě, já bych preferovala trochu delší rozestup, ale čtyři roky jsou nakonec hezký kompromis," míní Hadašová, která si pohlaví miminka jen tak říct nenechá.



"Zatím nevíme, co se nám narodí, upřímně to nechceme ani vědět, ale kdyby bylo po mém, přála bych si holčičku, manžel zase chlapečka, máme to vyrovnané."

A čemu Lucii Hadašovou naučilo první těhotenství? "Doufám, že nepřiberu osmnáct kilo. Ne, šlo to pak samo, horší je to snad jen v tom, že člověk ví, do čeho jde. Že břicho bude větší a větší a pohyblivost menší a menší," směje se.

Jaroslav Bednář nyní působí v hokejové Slávii, a tak je zřejmé, že dítě přijde na svět v Praze. Místo bydliště tak manželé měnit nebudou. "Předpokládám, že by se nemělo nic měnit, pokud nepřijde nějaká nenadálá situace," uzavřela miss a modelka Lucie Hadašová.