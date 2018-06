Lucie Hadašová: Mateřství mě nikdy neomezovalo a není pro mě náročné

„Do budoucna se třetímu dítěti rozhodně nebráním. Ale vše záleží na tom, jak to půjde s holkama. Zatím nikam nespěcháme. Ono je potřeba myslet i na to, že mít děti není úplně nejlevnější záležitost. V létě mi bude teprve třicet let, takže mám ještě dost času na třetí dítě. Necháme se překvapit,“ prozradila pro iDNES.cz Lucie.



Ačkoli její kolegyně se zatnutými zuby pověsily kvůli dětem na čas kariéru modelky na hřebík, pro Lucii se toho moc nezměnilo.

„Pro mě mateřství moc náročné není. Já jsem se na roli matky připravovala vlastně od dětství a nikdy mě mateřství neomezovalo. Vždy jsem se ráda starala o mladší děti a hrála si s panenkami. Přijde mi to naprosto přirozené a musím zaklepat, že jde vše samo a hladce. Musím říct, že se mi ani nijak výrazně nezměnil život. S dětmi vše zvládám skvěle,“ pokračovala.

Zatímco většina žen v jejím věku vyhledává večírky a ráda si vyrazí do společnosti, Lucie je ráda doma. A jak sama říká, je jí jedno, zda je doma sama nebo s dětmi. Je spokojená.

„Já jsem nikdy nebyla večírkový typ, takže jsem určitě narozením dětí o nic nepřišla. Jsem jako maminka velmi šťastná. Maximálně se změnilo to, že mám pocit, že díky dětem na tomto světě jednou něco zanechám. Protože přehlídkami se chlubit nebudu,“ smála se.

Lucie Hadašová s manželem hokejistou Jaroslavem Bednářem

Na dcerky je Lucie tak fixovaná a bojí se o ně, že je raději ani nikomu nepůjčuje. To se ale moc nelíbí manželovi hokejistovi Jaroslavu Bednářovi.

„Děti půjčuju maximálně babičkám. Ale jinak nikomu. Bylo by pro mě hrozně těžké někomu věřit a pustit si někoho do svého soukromí. Chudák manžel, ten z toho je kolikrát na prášky, protože já než abych si poprosila o pomoc, tak to udělám raději sama. Sobě důvěřuji a vím, že když je to podle mě, je to správně. Samozřejmě to není dobře a jsem si toho vědoma,“ doplnila s tím, že si nestěžuje ani na bezesné noci, kdy vstává k mladší dceři, které teď rostou zoubky.