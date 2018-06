Tělo se mi srovnávalo tři roky, říká maminka a miss Lucie Hadašová

"Mé tělo se samo srovnávalo tři roky. Nic jsem pro to nedělala, tak by to možná bylo i dříve, ale jsem v tomto strašně líná, pro sebe toho moc nedělám," říká Lucie Hadašová, která dceru Denisu vychovává s manželem, hokejistou Jaroslavem Bednářem.

Že kvůli založení rodiny přerušila dráhu modelky, nelituje. Věří, že se jí to časem vrátí.

"Jsem za to ráda. Mít dítě ve 24 letech má spoustu výhod. Vše kolem miminka jsem si pamatovala, když jsem pomáhala rodičům s mladší sestrou, mám hodně energie a s dcerou pořád něco podnikáme. Od výletů přes kroužky," zdůrazňuje.

"Založit rodinu bylo vlastně logické rozhodnutí. Věděla jsem, že partner chce být pracovně v zahraničí, tak jsme počkali, až udělám bakalářské zkoušky, a pak to zkusili a vyšlo to, za rok se nám narodila dcera. A s pobytem v zahraničí jsem si odbyla mateřskou, což je podle mě ideální."

Lucie nyní pomalu začíná opět pracovat, momentálně má na stole i nabídky ze zahraničí. Případnému stěhování by se nebránila, v tomto směru se čas od času musí podřídit právě manželovi, jemuž se zahraniční angažmá nevyhnou.



Lucie Hadašová a Jaroslav Bednář v den své svatby i s dcerou Denisou.

"Už se věnuji modelingu, dokonce mám nabídky z Turecka a Dubaje, ale to je na zvážení. K tomu studuji magisterský obor evropská a hospodářskosprávní studia na UJAK. Pak doufám nastoupím rovnou do práce. A cíle? Nikdy jsem neměla cíle, podle kterých bych se řídila. Spíše beru příležitosti, které se mi naskytnou. Jediným cílem je vychovat dceru ve slušného člověka, který umí podat pomocnou ruku, když je potřeba," uzavírá Lucie Hadašová.