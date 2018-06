Lucie Borhyová: Zvykla jsem si, že mě Rey podvádí

Na mysli ovšem neměla partnera životního, ale pracovního - Reye Korantenga. Televizní noviny na Nově s ním moderovala před odchodem na mateřskou dovolenou deset let. Teď ji na jejím místě nahradila Michaela Ochotská a pohled na novou dvojici vyvolal v populární blondýnce zvláštní pocity.

"Musím přiznat, že když jsem sledovala první zprávy, které Rey s Michaelou Ochotskou moderoval, měla jsem pocit, jako by mě podvedl. Seděli jsme vedle sebe přece jen deset let. Už jsem si ale na to jeho podvádění zvykla a dívám se na ně teď často během kojení. Míša na mě působí sympaticky a navíc to zvládla skvěle," říká s úsměvem moderátorka televizních novin, toho času na mateřské dovolené.





Ray Koranteng

Do Karlínského divadla přišla v doprovodu partnera Nika oblečená do nových večerních šatů z dílny své oblíbené návrhářky Mirky Kolářové. Postavu po porodu ještě nemá jako před ním, a tak nové šaty potřebovala.

"Po porodu jsem zhubla téměř všechno, co jsem nabrala, pár kilo navíc ale ještě mám. Na to, že jsem měsíc po porodu, je to docela v pohodě. A to ani nedržím žádné diety, chci totiž kojit co nejdéle, a tak také normálně jím. Kila jdou i přesto dolů," libuje si Borhyová.

Že letos nebyla první jako několik let předtím, ji nemrzí. "Umístit se v konkurenci takových hereček, jako je paní Maciuchová nebo paní Adamovská, je velký úspěch. Já nepočítala vůbec s žádným umístěním, dlouho jsem na obrazovce nebyla vidět. Že jsem skončila takhle v tak velké konkurenci, mne opravdu překvapilo."

Na obrazovky se vrátí na jaře

Práce Lucii Borhyové zatím nechybí, spíš kolektiv a kolegové. Na televizní obrazovku by se ale měla vrátit již na jaře. "Nemáme ještě přesný termín, ale někdy během jara nastoupím. Výhoda mého povolání je, že se dá s mateřstvím krásně skloubit. Budu chodit do práce párkrát do měsíce jen na pár hodin denně a Lucas nepřijde rozhodně zkrátka," ujišťuje moderátorka.



Lucie Borhyová s partnerem Nikem

Niko, řecký přítel Borhyové, s rozhodnutím své partnerky souhlasí. "V tomhle si necháváme absolutně svobodu. Respektuje moje rozhodnutí a je jedině rád, že chci jít do práce," dodává Borhyová. Spěchat ale ještě nebude, ráda by co nejdříve vyrazila s rodinou do Řecka. "Bude tam pomalu teplo a já si to tam chci s malým ještě užít. Už proto si asi nechám ještě volný březen," přemítá.- čtěte OBRAZEM: Lucie Borhyová ukázala syna Lucase

Už teď je jasné, že malý Lucas bude lingvista. Maminka na něj mluví česky, tatínek řecky a protože se rodiče mezi sebou dorozumívají anglicky, může ještě pochytit pár anglických slovíček. Lucie by byla nejraději, kdyby se jeho vývoj zastavil právě teď, v sedmi týdnech věku. "Už teď je mi líto, že vyroste," říká s nadsázkou. Už to není jako na začátku, je to zajímavější, protože reaguje, směje se, když se nad něj nakloním, je to zkrátka veselejší. Moc se mi to období líbí, ale maminky mi říkají, že se mám ještě na co těšit."