Díky čokoládě se cítím neskutečně spokojeně, říká Borhyová

Jak teď vypadá s vaším soukromým životem?

Mám hodně práce, za což jsem ráda, to je vždycky fajn. Můj život se teď točí hlavně kolem dětí. Plánujeme si různě prázdniny, rádi bychom ještě vyrazili k moři. Milujeme Španělsko, takže se tam nejspíš podíváme. Cestujeme hodně po České republice, protože i tady je spousta krásných míst. Vzala jsem si na prázdniny delší dovolenou, takže si s dětmi užíváme krásné dny, je s nimi zábava.

Co muži?

Muži jsou kolem mě neustále, ale jde skutečně o přátele. Jak říkám, chci se teď spíše věnovat především dětem, rodině, přátelům a také snažím konečně věnovat i sama sobě.



Jak pečujete o svou duševní stránku? Prožila jste si v poslední době celkem těžké období. Máte nějaké rady, jak se cítit spokojeně?

V podstatě mi ke spokojenosti stačí to, když se ráno probudím a svítí sluníčko. Dodává mi energii a prozařuje můj den i ve chvílích, kdy toho mám v práci hodně. Co mi pomáhá cítit se dobře, je také příjemná hudba, kterou když si pustím a k tomu uvařím dobré jídlo, je pro mou duši jako balzám.



Co pohyb, je pro vás také balzámem na nervy?

Když si potřebuji vyčistit hlavu, je pro mě na prvním místě sport. Nejde jen o endorfiny, ale také o to, že při pohybu přemýšlím nad jinými věcmi, díky čemuž se mi vždy uleví. Samozřejmě, jako u každého rodiče, jsou to děti, které mě činí šťastnou. Mám ráda chvíle, kdy jsme pohromadě a vymýšlíme, na jaký výlet vyrazíme nebo co si doma zahrajeme.

Lucie Borhyová

Já vím, že krásně malujete, což lidé o vás asi netuší.

Jistým způsobem malování je pro mě terapie, která mi pomáhá zbavit se špatných pocitů. Maluji už dlouho a vždy do toho vkládám energii, kterou v daný okamžik cítím. Proto když se na své obrazy zpětně podívám, tak přesně vím, v jakém období jsem je vytvořila. Emoce z mých obrazů čiší a potvrzuje to i spousta lidí, těch emotivněji založených, které měli možnost se na ně podívat.

Prodáváte i své obrazy?

Maluji hlavně pro své vlastní potěšení, obrázky si buď zútulňuji byt, nebo je daruji své rodině či známým. Co mě velmi potěšilo, bylo, když mě nedávno seniorské centrum v Praze 8 oslovilo s tím, zda bych jeden z obrazů nevěnovala do dobročinné aukce. Vyvolávací cena obrazu, který jsem se rozhodla pro rozvoj tohoto centra darovat, byla 4000 Kč. Překvapením pro mě potom bylo, když se nakonec vydražil za neuvěřitelných 16 000 Kč. Do aukce darovala díla spousta skvělých malířů a umělců, a i proto vydražení svého obrazu považuji za velký úspěch. Největší radost mám však z toho, že jsem přispěla na dobrou věc.

Působíte na lidi velmi spokojeně. Co ale vy a neřesti života?

Každý má své neřesti a rovnou se přiznám, že u mě je to sladké - především čokoláda, kterou miluji a těžko jí odolávám. Jsem schopná sníst klidně i tabulku velké čokolády na posezení před spaním. Díky tomu, jak hrozně mi chutná a uspokojuje všechny mé smysly a chuťové pohárky, se cítím neskutečně spokojeně.

Lucie Borhyová

Máte nějaký speciální jídelníček, jak si udržujete figuru, když ráda mlsáte?

Je pravda, že jsem v těhotenství nabrala dost kil, která šla ale naštěstí sama dolů díky běhání kolem dětí, takže to jsem příliš řešit nemusela. Ale abych v létě vypadala dobře v plavkách, začala jsem cvičit. Běhám, chodím do fitness a snažím se postavu zformovat. Co se týče jídla, snažím se jíst zdravě, ale nejsem typ člověka, který by si kvůli dietě odepíral jídlo, které mu chutná.

Jste velká kuchařka, co nejraději vaříte?

Vařím ráda a vařím denně, protože mám dvě malé děti, které potřebují teplou stravu. I když se Luky stravuje ve škole, Linduška potřebuje teplé jídlo. Vařím pravidelně doma a převážně dětská jídla – takovou tu klasiku, co mají děti rády. Bramborovou kaši, kuřecí maso, hodně polévek, do jídelníčku zapojuji zeleninu, hlídám zdravou stravu a chci, aby měli mé děti dostatek vitamínů a všeho, co potřebují, takže se snažím o pestrou stravu. Ale na druhou stranu miluji i českou kuchyni, takže čas od času vařím třeba rajskou. Jsem velký labužník a mám ráda širokou škálu jídel – od indické kuchyně, přes mexickou, italskou i španělskou – takže naše strava je dost pestrá.

Lucie Borhyová LÁSKA POD LUPOU: Lucie Borhyová a Michal Hrdlička

Máte nějakou svou specialitu, kterou jste ochromila svého partnera?

Každý má rád něco jiného, takže nemám jen jednu specialitu. To, co by chutnalo jednomu, by nemusel ocenit druhý. Spíš jsem se zaměřila na to, co mají zrovna rádi, jaké mají chutě. Naštěstí si nikdo nestěžoval a vždy všem doma chutnalo. Když víte, že se všechno sní a že si na tom vaši blízcí pochutnají, tak se vaří hned o něco lépe. A taková moje specialita, která zatím chutnala snad každému, jsou mé brambory na řecký způsob a k tomu losos.

Za poslední léta máte asi nejlepší postavu. Užíváte si teď různé outfity?

Je pravda, že když se člověk dobře cítí, tak využije víc oblečení. Říká se, že postavu dělá oblečení, když máte styl a víte, co se na vás hodí, tak i když nemáte dokonalou postavu, můžete vypadat dobře. Ale já bych řekla, že je to spíš o vnitřním pocitu. Když se cítíte dobře a víte, že nemusíte nic schovávat, tak se vám volí jednotlivé kousky lépe. Výhodou také je, že když víte svou velikost, stačí jít jen do ověřených obchodů a nemusíte nic zkoušet. Zejména v létě své tělo odhalujeme víc, nosí se krátké šaty, sukně a kraťasy, takže je určitě příjemnější, když si můžete dovolit oblečení, které byste si na sebe nikdy nevzali, kdybyste nebyli ve formě.

Lucie Borhyová

Jakou máte osobně ráda módu?

Mám ráda sportovní, ležérní eleganci, kterou jsem si oblíbila zejména v posledních letech, protože se mi hodí ke kočárku a k dětem. Nikdy jsem moc nenosila tenisky, které však u mě teď spolu s džíny a tričky převažují. Vždy je to ale podtržené nějakými posledními trendy, které sleduji. V práci si elegance užiji dost, nosím zejména kostýmky a šaty. V civilu proto volím spíš něco pohodlného, ale zároveň rafinovaného, ženského a sexy.

Kostým tedy máte spíš jako pracovní uniformu.

Ano, je to tak. Protože v práci vysílám téměř každý den televizní novinky v kostýmcích, halenkách a šatech, tak pak takové oblečení v civilu moc nenosím. Jen když moderuji různé akce, oblékám se samozřejmě podle příležitosti. Ale jak jsem řekla, ve volném čase nosím nejvíc džíny, to je taková moje nejčastější záležitost. Mám jich celou řadu, ať už jsou roztrhané nebo elegantních střihů. Kombinuji je s různými triky, košilemi, svetry nebo trendy, které jsou to dané období in. A pak samozřejmě nosím oblečení původní české oděvní firmy, jejíž podzimní a zimní kolekci jsem právě nafotografovala pro jejich sezonní katalog.

Jak jste na tom s kosmetikou? Chodíte na nějaké kúry či různé procedury?

Vzhledem k tomu, že mám spoustu práce a lítání kolem dětí, moc času na mě samotnou a kosmetické procedury mi nezbývá. To, že na kosmetiku nikam nedocházím, však plně vyrovnávám tím, že si sama dělám pleťové masky a dbám na důkladné čištění. Upřímně mi zatím ani nevadí, že nemám čas navštěvovat kosmetické salony, protože většina toho, co potřebuji, zvládnu doma a zbytek mi obstarají v maskérně před natáčením Televizních novin. Co mi však opravdu chybí, jsou masáže. Miluji především ty aromatické, ale bohužel nyní nemám čas, abych si je dopřála. Pokud se mi v budoucnu uvolní byť jen chvilka, nenechám si takovou příjemnou masáž ujít.