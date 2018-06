Lucie Borhyová: přítele Alana vystřídal bratr

„Rozhodla jsem se jít s bráchou, protože máme s Alanem plné zuby spekulací, různých článků a neustálého rozebírání našeho vztahu. Chci si už své soukromí chránit,“ prohlásila Borhyová.

Jiná byla i cena, kterou si letos vysloužila – nezískala jako tři roky předtím první místo, ale druhé. Zklamaná však nebyla. „Četla jsem o sobě, že jsem v šoku, protože jsem byla sesazena z trůnu, ale je to nesmysl. Nečekala jsem vítězství, přijímám to, co přijde. Tahle cena mě mile překvapila, protože jednou nemusím získávat žádné ceny.“

„Druhé místo nevnímám jako sesazení z trůnu, protože vítězka Daniela Šinkorová je herečka nejoblíbenějšího seriálu, v němž lidé vnímají emoce, kdežto já jen předkládám zprávy. Je krásné být mezi prvními třemi a je jedno, v jakém pořadí,“ tvrdí moderátorka.

Na galavečer přijela rovnou z vysílání s kolegou Reyem Korantengem, který stejně jako ona obsadil druhé místo. I jemu chyběla partnerka, ovšem z praktického důvodu – jeho mladší dcerka Sofie ještě potřebuje mít mámu doma. A tak mu dělala společnost starší dcera, desetiletá Vanessa.