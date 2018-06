Přemýšlet o novém vztahu je ještě brzy, přiznala Lucie Borhyová

Ač koncem loňského roku moderátorka neprožívala zrovna šťastné období, singl život se na ní viditelně podepsal v tom pozitivním slova smyslu. Vypadá skvěle a po nějakém smutku není ani stopa. „Děkuji za kompliment, od ženy to obzvláště potěší. Je pravda, že se cítím dobře,“ přiznala moderátorka, která se ve společnosti moc neukazuje.

„Jsem raději doma s dětmi. Pokud musím vyrazit na společenskou událost, jdu většinou s Reyem. Je parťák už dlouhých sedmnáct let, tak vím, že mám člověka, o kterého se můžu opřít,“ pochvalovala si moderátorského kolegu z televizních zpráv.

Přestože se už delší dobu spekuluje o nové lásce Lucie Borhyové s rybářem Jakubem Vágnerem, partneři prý nejsou. „Jsme dlouholetí přátelé. Bohužel mě asi budou teď všichni spojovat s každým mužem, se kterým se objevím, ať už pracovně či soukromě,“ tvrdí moderátorka, která však předchozí vztah s kolegou Hrdličkou také nejdřív zapírala.

Borhyová prohlašuje, že její hlavní životní náplní jsou teď především její dvě děti. „Abych pravdu řekla, tak já se soustředím hodně na děti. Byly a jsou pro mě absolutně vším. Láska k nim a láska od nich, to jsou momenty v životě, co člověk dostává zase za jiný druh lásky,“ říká.

Momentálně si prý život svobodné matky užívá. „Je pravda, že víc času nemám. Upřímně řečeno, jsem na všechno sama a je to docela náročné. Starost o syna Lucase a dceru Lindu, škola, vaření, domácnost, moje práce, nákupy. Všechno je to na mě, takže čas na sebe nemám žádný. Ale vůbec mi to nevadí. Naopak si to užívám,“ přiznala Borhyová.

Lucie Borhyová

I po nevydařených vztazích, na muže nezanevřela. “V tuto chvíli nový vztah nehledám. Teď mám hodně nablízku rodiče, pomáhají mi především jako psychická opora. Abych řekla pravdu, nejsem jediná žena, co se stará o děti. V dnešní době je to stále častější. Recept na to, jak nezahořknout, není. Vždy záleží jen na ženě, jak se dokáže vypořádat s různými problémy, starostmi, stresy a jak to prožívá,“ přiznala moderátorka.

A má sama nějaký motor, který ji motivuje jít dál? „Já mám na to svůj lék. Přesněji heslo, kterým se řídím celý život - Všechno špatné je pro něco dobré. Je to takový motor k té pozitivní motivaci, říkat si, že bude líp. Asi to tak všechno mělo být,“ dodala.