Lucie Borhyová: Těhotenská kila jsem zhubla i díky běhání

„Je pravda, že jsem trošičku omezila různé přílohy a pečivo a takové věci ve stravě. Začala jsem cvičit a běhat. Běhám ještě kolem dětí a do práce, takže ono to fakt jde rychle a snadno dolů,“ prozradila Borhyová.

Možná ale opět trochu přibere během Vánoc, na které je už skoro měsíc připravená. Má totiž ráda všechno dopředu nachystané.

Pro půlroční dceru Lindu, kterou má Borhyová s kolegou Michalem Hrdličkou, to budou první Vánoce. Její syn Lucas (6), jehož otcem je řecký podnikatel Nico Papadakis, si je užije víc. I když žádné řecké zvyky moderátorka nedodržuje.

„Máme tradiční české Vánoce. Malý se ně těší, je nadšený. Dodržujeme adventní neděle. Pokaždé se sejdeme celá rodina, dáme si něco dobrého k jídlu, k pití, pečeme cukroví, zapalujeme svíčku. Lucas vnímá tu přípravu, takovou tu tradici, kterou máme. Samozřejmě se těší na ježíška, dárky, ale i ty věci okolo jako procházky venku. Chodíme se každoročně dívat na stromeček na Staroměstském náměstí. Je krásné trávit Vánoce s dětmi, když vidíte, jak mají rozzářené oči a jak se na všechno těší,“ řekla.

I o svátcích ale bude muset moderátorka pracovat. „Jeden svátek vánoční mám pracovní, ale těším se i do práce. Malý půjde asi se mnou, protože on má rád to televizní prostředí. Když třeba nevstává druhý den do školky, chodí se mnou do práce, protože se mu to hrozně líbí ve studiu. Už tam zná všechny kolegy a má to tam rád,“ dodala blondýnka.