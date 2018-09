Když nedopnu kalhoty, musím omezit čokoládu a více běhat, říká Borhyová

Školní rok je v plném proudu, ale jaké jste měla prázdniny?

Krásné. Byli jsme ve Španělsku, užívali si moře, pohodičku, dobré jídlo. I tady bylo krásné počasí, takže jsme podnikali výlety v Čechách. Důležité bylo, že jsem byla s dětmi, nikdo nemusel spěchat do práce, do školky a do školy. Teď už nám začal klasický režim, moc se nám nechtělo, ale to je asi u všech rodin. Možná si ještě v říjnu zajedeme do Řecka. Uvidíme.

Linda je ještě malá, ale Lucas už má věk na tábor. Byl někde?

Já jsem byla táborové dítě. Jezdila jsem na ně až do osmnácti let. Linduška je ještě malinká, ta nebyla ani na školce v přírodě. Lukymu se moc jezdit nechce a upřímně řečeno, já se bojím ho pustit. Ten moment, že by měl někam vyrazit, asi jednou nastane, ale netlačím na to. Můj chlapeček to samozřejmě je, ale není to úplný mamánek. Je samostatný, ale oba s tatínkem jsme opatrní, že jsme ho zatím nikam nepustili.

Které z vašich dětí je na vás více fixované?

Těžko říct. Teď asi Linduška, protože je menší. Ale Luky byl také, do určitého věku. Asi to je u všech dětí. Přeci jen už je mu devět let, takže je samostatnější.

Vaší hlavní pracovní náplní je moderování televizních zpráv, ale co dalšího vás ještě čeká?

Já se poslední dobou věnuji své charitativní činnosti, na kterou jsem pyšná. Je to takové moje dítě, protože já se celý život věnovala různým charitám. Teď jsem se stala patronkou neonatalogického oddělení nemocnice Na Bulovce. Chodím tam a snažíme se sbírat prostředky k tomu, abychom mohli pomáhat. Je to teď moje srdcová záležitost, které se věnuji naplno a které se budu věnovat i nadále.

Sama se účastníte různých akcí, třeba i módních přehlídek. Byla jste někdy i vy za modelku?

V šestnácti a sedmnácti jsem si přivydělávala ke škole modelingem, takže jsem chodila také přehlídky. Bylo to příjemné zpestření a dobrý způsob brigády. Teď bych už mezi ty mladé holky nevyšla. Jsou strašně vysoké a hubené. Vybírají se neustále vyšší a štíhlejší dívky. Je to asi trend, do kterého já nezapadám, ale mně to nevadí.

Jak si udržujete postavu?

Jakmile nedopnu kalhoty, je to pro mě signál, že musím omezit čokoládu a běhat ráno víc kilometrů. Jinak se žádnými dietami netrápím. Jsem motivovaná svou sbírkou džínsů, kterých mám opravdu desítky. Nerada bych se jich zbavovala. (smích)

Umíte si představit, že za pár let přijdou vaše děti a řeknou, že se chtějí živit modelingem?

Linduška se už teď občas doma producíruje a předvádí, takže si to umím velmi živě představit. Já jsem typ maminky, že bych je podporovala v tom, co chtějí dělat. Nechci jim nic zakazovat. Přesto si myslím, že oba se budou věnovat něčemu jinému než modelingu. Ale kdo ví.

Kam myslíte, že to zatím směřuje?

Linduška je šikovná na hudbu a tanec. Luky taky. Hraje na kytaru. U něj je to hodně i sport, který ho baví a jdou mu dobře i jazyky. Uvidíme, nechci předbíhat.

Co vy a muži?

Muži dobrý. Jsem šťastná a spokojená. Tak hlavně, aby to vydrželo.