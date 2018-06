Lucie Borhyová chodí nahoře bez

Ba naopak říká, že když pod tílkem nevhodně vykukují ramínka, působí to mnohdy i neesteticky. "Ne vždy se podprsenka k oblečení hodí. Například pod korzety je to zcela nevhodné, také když mám šaty bez ramínek chodím nahoře bez," říká osmadvacetiletá moderátorka.

Lucie Borhyová přiznává, že móda je její slabost, že by se ale stala modelkou, o tom prý nikdy nepřemýšlela. "Jednak už na to nemám věk a také si moc dobře uvědomuji, že těm dívkám není co závidět. Jen ta rychlost, s jakou se musí převlékat, je nápor na nervy. Každá profese má své pro i proti, a a já jsem spokojená v roli moderátorky," uvedla.

Lucie je spokojená nejen se svou profesí, ale také se současným tropickým počasím. "Jsem takový teplomil. Vedro miluju a snáším ho velmi dobře. V Praze je to sice horší než u moře a někdy i mně se zdá, že je toho horka příliš, zvláště když je člověk v práci, " zalitovala a posteskla si, že tak krásné počasí si raději užívala někde v přírodě. "Každopádně je pro mě přijatelnější teploměr se rtutí nad třicítkou, než zima a deště," prohlásila rezolutně.

A protože se jí zdá, že přece jen je horka málo, hodlá se svým přítelem, devětatřicetiletým golfistou Alanem Babickým, vyrazit na dovolenou do skutečných tropů a odpočinout si na mořských plážích. Kam to bude, zatím není rozhodnuto. Vyjet si za teplem má podle Lucie výhodu i v tom, že nemusí balit moc oblečení do zavazadla.