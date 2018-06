Borhyová se rozešla s mladším kolegou. Hrdlička ji prý podváděl

„Ano, rozešli jsme se,“ poslala Borhyová zprávu prostřednictvím tiskového oddělení televize Nova. Důvod rozpadu vztahu pár nechce komentovat.

Podle Denního Expresu za krachem stojí velmi závažné problémy. Moderátorka prý kolegu kvůli nevěře, ze dne na den vyhodila ze svého domu. Podle bulváru Hrdlička trávil moc času se svou kolegyní Innou Puhajkovou, ale i dalšími dívkami.

„Lucie dlouho nic netušila, ale pomalu si dávala dohromady střípky. Nedávno se měla dozvědět o nějaké servírce, se kterou ji měl podvádět. To už nevydýchala,“ napsal portál expres.cz. Moderátor si prý užíval v pražském klubu Infinity, který patří jeho rodičům.



Borhyová má s Hrdličkou dceru Lindu, která se narodila loni v červnu. „Já už své mistrovství světa vyhrál! Obě moje holky jsou zdravé a krásné!!“ napsal moderátor sportovního zpravodajství k fotce na Twitteru po narození holčičky.

Lucie má z předchozího vztahu s Nikem Papadakisem šestiletého syna Lucase. Řecký podnikatel moderátorku opustil v době, kdy byla těhotná. Syna pak vychovávala s Hrdličkou, s nímž chodila od roku 2012. Nikdy prý neřešila větší věkový rozdíl mezi nimi, ani jestli bude mladší kolega dobrý otec.

„Michal to neměl lehké. Seznámili jsme se v době, kdy jsem měla čtyřletého syna. Pro žádného muže není snadné začít žít se ženou, která už má dítě. Vstupuje do něčeho, co už nějak běží. Vím, kam míříte, protože přesně tak jsem dřív uvažovala. Myslela jsem si, že čím je muž starší a zkušenější, tím má víc předpokladů být dobrým tátou. A naopak, když je mladý, tak zkušenosti nemá, tudíž dobrý táta nebude. Jenže Michal vkročil do naší rodiny a byl naprosto fantastický. Mladý kluk, ale s ohromnými otcovskými sklony,“ řekla moderátorka v rozhovoru pro OnaDnes.



Ještě před narozením dcery dvojice plánovala svatbu, nakonec z toho sešlo. Moderátorka pak loni v prosinci prohlásila, že domluvenou veselku zrušili, protože někdo bulváru prozradil termín.