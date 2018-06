Borhyová vzala svého mladého přítele na rodinný výlet do Maďarska

"Odjíždíme s rodinou do Maďarska. Jedeme s Lucasem, Michalem, rodiči, bráchou a partou známých, kterou máme už od dob, kdy jsem byla malá," prozradila plány na dovolenou Lucie Borhyová.

Celý program má na starosti její otec, který vše naplánoval hodinu po hodině. "Bude to pro nás všechny překvapení. Budeme mít co dělat, abychom všechno zvládali. Rozhodně absolvujeme návštěvy známých, kterých tam moji rodiče mají poměrně dost, ochutnávku vín ve sklípcích a zajedeme si i do lázní."

Kromě Maďarska plánuje moderátorka s rodinou návštěvu Slovenského ráje. "Tam podnikneme několikakilometrové túry. Čeká nás aktivní a akční dovolená," těší se Borhyová.

"Válecí" dovolenou už si užila v Chorvatsku, takže se těší na pohyb. "Na malého máme krosnu na záda, ve čtyřech a půl letech ale váží dvacet kilo, tak se docela pronese. Ale zvládneme to."