Měníme termín svatby, vezmeme se dřív, říká těhotná Lucie Borhyová

Partnerem a otcem dítěte Lucie Borhyové je její kolega ze sportovní redakce Novy Michal Hrdlička.

"Miminko bylo plánované, dozvěděli jsme se o něm začátkem listopadu. Znám i přesné datum, seděli jsme doma, byl u toho i malý Lucas, který měl velkou radost. Hned pronesl, že by si přál sestřičku," říká Lucie Borhyová.

"Pohlaví zatím samozřejmě neznáme, ale upřímně jej neřeším. Pro mě je hlavní, aby se miminko narodilo zdravé. Momentálně řešíme, jestli se necháme překvapit i my tím, že bychom si pohlaví nenechali říct. Uvidíme," dodala moderátorka.

Svého nynějšího partnera Michala si chce vzít co nejdřív. "Termín svatby jsme už měli naplánovaný, ale kvůli miminku jsme ho posunuli, budeme se brát dřív."

Lucie bude chtít - podobně jako při prvním těhotenství - zůstat v práci co nejdéle. "Myslím si, že je to pro ženu i lepší. Těhotenství je samo o sobě dlouhé, takže zatím ani není důvod výrazněji měnit způsob života. Navíc je fajn, že se už o těhotenství ví, takže jej nemusím před kamerou nijak maskovat," dodala Borhyová.

A jak moderátorka hodnotí své dosavadní soužití s Michalem Hrdličkou? "Myslím, že jsme se do sebe zamilovali okamžitě a čím víc jsme spolu, o to je to intenzivnější," uzavřela.