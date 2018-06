Borhyová a Hrdlička poprvé moderovali společně, Vánoce oslaví ve velkém

"Bylo to krásné, mně se to moc líbilo. Hlavně tedy kombinace toho, že se blíží Vánoce a člověk může být v práci se svým partnerem. Byla to příjemná práce," uvedla Lucie Borhyová. "Zjistili jsme, že si dokážeme vyhovět nejen v partnerském životě, ale i v profesním, takže jsem spokojený," dodal Michal Hrdlička, jehož moderování po boku životní partnerky uvidí diváci Novy v sobotu před polednem.

Lucie přiznala, že přes své těhotenství hodlá před kamerou být co nejdéle. Samozřejmě po boku Reye Korantenga, od kterého si odskočila pouze mimořádně.

"Ráda bych pracovala jak nejdéle to bude možné, pokud mi to zdravotní stav dovolí. Těhotenství je dlouhá doba, utíká pomalu a je příjemnější strávit ho v práci v dobrém kolektivu a s prací, která mě baví než ležet jenom doma, to je trošku nuda," zdůraznila Borhyová.

Ve všem jí hodlá pomáhat i samotný Michal, který o svou partnerku pečuje téměř nepřetržitě. Sám se na roli otce těší. "Určitě o Lucku pečuju víc, projevuje se to třeba na spotřebě čajů, dělám vynikající pomerančový se zázvorem. I já na sobě poznávám změny a moc se na miminko těšíme."

Ivanna Bagová ve vánočním vydání pořadu Volejte Novu

Vánoce televizních partnerů se ponesou v duchu tradičních svátků, u štědrovečerní večeře se navíc sejdou ve velkém počtu. "Máme rádi vánoční atmosféru a rodinnou pohodu. Letos se sejdeme společně jak s mými rodiči, tak s Michalovými a nebudou chybět ani babičky a prarodiče," uzavřela Lucie Borhyová.

Ve vánočním Volejte Novu se objeví i historicky první vítězka Hlasu ČeskoSlovenska Ivanna Bagová, jež zazpívá vánoční song od Mariah Carey All I Want For Christmas Is You.