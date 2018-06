Jsem vyklepaná, říká pár dní před porodem Lucie Borhyová

"Každé to těhotenství je jiné. U Lukase jsem byla úplně v pohodě, teď jsme měla zpočátku nevolnosti a nebylo mi dobře, ale zase jsem méně přibrala. A taky tolik neotékám. Jiné je to také v tom, že vím, do čeho jdu, a z toho mám trochu obavy," přiznala Lucie Borhyová, jež své druhé dítě převede na svět prakticky každým dnem.

"Před pár dny jsem byla na další kontrole a kolem bylo asi sedm maminek, které už porodily. Když jsem je viděla, nebylo mi z toho dvakrát příjemně, už prostě vím, jak to bude probíhat. Byla jsem lehce vyklepaná. A přiznávám, že jsem si dokonce trochu pobrečela," doplňuje Borhyová, jíž je oporou rodina i partner a otec očekávaného potomka Michal Hrdlička.

"U porodu chci být. S Luckou jsme se shodli, že by to tak mělo být. A jak prožívám její těhotenství? Podobně jako ona. Jsem podrážděnější, mám výkyvy nálad, ale jinak dobrý, snáším to dobře," dodal s nadsázkou.

Jestli se Borhyové a Hrdličkovi narodí chlapeček nebo holčička, je zatím veřejné tajemství.

"My to samozřejmě víme, nevydrželi bychom to, ale zatím si to necháváme pro sebe, protože část rodiny to neví a nechceme, aby se o tom příbuzní dozvídali z novin," vysvětluje moderátorka. "A pak nám spousta přátel vyprávěla, jak na ultrazvuku viděli chlapečka a pak se narodila holčička. Takže kdo ví, jak to všechno bude. Nějak jsme pokoj připravili, kdyby to nebyla trefa, pořád mám čtyři dny na to, abych vymaloval, než se Lucka vrátí z porodnice," dodal moderátor.

Lucie Borhyová a Michal Hrdlička si nyní sladili služby na Nově tak, aby mohli být spolu co nejvíce. Zřejmě je to i prevence pro případ, že by porod přišel dřív. Po porodu si je prý naplánují tak, aby jeden pracoval a druhý hlídal.



Partneři už spolu vychovávají čtyřletého Lucase, kterého má moderátorka se svým řeckým expartnerem.



