Lucie Bílá změnila image, ostřihala si vlasy

"Ten nápad vznikl už na Slavících, kde mi moje vizážistka Helenka učesala vlasy tak, že to vypadalo, jako bych měla mikádo. V den koncertu jsem se ve tři hodiny ráno vrátila z koncertního turné po Slovensku a v devět už jsem seděla u Helenky na střihání. Bylo to rychlé. Hrozně mi ten účes vyhovuje, připadám si v něm taková svobodnější," svěřila se Bílá.

Nový účes jí pochválili i hosté koncertu, zpěvačka Dasha, členové chlapeckého sboru Bon Pueri či Petr Malásek. Ten přidal dárek, který pořídil se synem Petrem - sošku anděla. Bouřlivým potleskem jí ho schválilo i žofínské publikum, když k němu pronesla: "Všimli jste si na mě něčeho?" A významně si sáhla do vlasů. Květa Fialová, která si přišla Lucii poslechnout a pozvat ji zároveň do divadla, tvrdila, že Lucie omládla a spolu s vlasy se zbavila tak trochu i svého silného ega.



Poslední letošní koncert, při kterém se Bílá třikrát převlékla do večerních šatů, přičemž oprášila i své červené šaty z udílení Slavíků, zapije se svými kamarádkami z Otvovic. Jestli bude do konce roku ještě zpívat, bude to už jenom tam. "Zpívám vždycky na Silvestra," říká se smíchem. "Pravidelně se s Otvovičáky scházíme na Štědrý den u kostela na punč, ale letos to asi nebude. Pozvala jsem totiž děti z dětského domova ze sousedních Kralup nad Vltavou. Nejvíc se ale těším, že si volno užiju doma, mám přece syna a chci mu připravit krásné svátky," uzavírá zpěvačka.