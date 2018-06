Lucie Bílá za tři roky věnuje synovi Filipovi byt v Praze

"On ví už dávno, že pro něj mám byt v Praze k osmnáctinám a věčně si ho maluje. Má několik verzí, jak to tam bude vypadat," řekla iDNES.cz Bílá.

"Nenechal bych do toho mluvit někoho jiného, nechtěl bych, aby mi máma zařizovala byt. Mně přijde, že to, co mají lidi doma, ukazuje jejich osobnost," vysvětluje Filip, který si zřejmě potrpí na pohodlí a klid. "Strašně mě překvapil, že si s kamarády nad schodama udělal takovou malou čajovnu, kam si nakoupili nábytek, sošky a opravdu jsem nadšená," líčí zpěvačka.

"Mám ráda věci, které mě uklidňují, ale on je na začátku cesty, může si hrát, může si bláznit a mít sedačku v podobě čehokoliv, koruny, srdíčka. To já bych nechtěla," dodala k současným aktivitám svého syna.

Jelikož měl Filip Kratochvíl prázdniny, celý den strávil s maminkou - byl s ní na focení, v divadle i na otevření designového studia. Mohl si to dovolit - zatím je bez oficiální přítelkyně, takže chvíle s maminkou tráví rád.