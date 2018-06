Lucie Bílá o mužích: Mezi koloušky je více těch statečných

„Ta Bílá je chudák, ta má smůlu v lásce, že? Nemám. Jsem dost silná na to, abych uzavřela kapitolu, když jsem přesvědčená, že jsme si dali všechno, co jsme si v životě měli dát. Nebojím se lásky pouštět do jiných příběhů. Přitom zůstávají navždy součást mého života, o žádné jsem nikdy neřekla nic špatného. Teď to asi vypadá, že jsem samý mužský. Není to tak,“ řekla zpěvačka.

Poslední vztahy Lucie Bílé byly s muži výrazně mladšími, než je ona. Je to možná příčina toho, proč skončily nezdarem? Zpěvačka říká, že mladé muže nehledá záměrně. „Vím, že se od mláďátek moc nedozvím. Jenže mezi koloušky je zřejmě více těch statečných,“ míní.

Přesto všechno tvrdí, že právě teď prožívá nejlepší období svého života. Plánuje velké koncerty ke svým padesátinám i větší odpočívání, protože má všechno, co si jako náctiletá holka přála.

„Navíc mám zkušenosti potřebné k tomu, abych si teď uměla užívat to, co jsem si vydobyla,“ vysvětluje. A i s tím souvisí její zkušenosti s muži, které popisuje takto: „Já jsem se vždy cítila dobře jako holka, jako žena. Ale život mě naučil stát se mužem. Kvůli mé práci. Kdybych já sama přesně nevěděla, co chci dál, s kým, kde a kdy, nebyla bych tam, kde teď jsem.“