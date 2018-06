Lucie Bílá: Od pana Klause bych vyznamenání nepřijala

Lucie Bílá v roce 2013 odmítla přijmout státní vyznamenání od Miloše Zemana, aniž by to veřejně vyhlašovala. „Odmítla jsem ho potichu, ne abych udělala veřejné gesto a někoho ranila. Nevzala jsem ho kvůli sobě, necítila jsem se na to,“ prozradila Bílá.

O svém rozhodnutí tehdy řekla svým blízkým a všichni se shodli, že odmítat neměla. Rok nato už stála vedle dalších oceněných ve Vladislavském sále.

Rozhovor s Lucií Bílou přináší Téma Velký rozhovor, v němž Lucie Bílá promluvila také o své nemoci, strachu o matku i mužích jejího života, najdete v časopisu Téma, která vychází v pátek.

„To vyznamenání jsem letos vzala, abych ho stihla ukázat svojí mámě. A povedlo se mi to. Na tom diplomu je napsáno Haně Zaňákové a já jsem v téhle těžké době, kdy už je několik měsíců v nemocnici, strašně potřebovala ukázat jí, že se jí něco velikého povedlo,“ vysvětluje Bílá, u níž se dalo očekávat, že řád dostane spíš z rukou předchozího prezidenta Václava Klause, jehož vždy veřejně podporovala.

„Kdyby mi to vyznamenání nabídl pan Klaus, nikdy bych ho nepřijala, protože by to někdo mohl považovat za formu jeho osobního poděkování, ale pro pana Zemana jsem neudělala nic,“ vysvětlila zpěvačka, na níž se po převzetí snesla vlna kritiky.

V těžkém období, kdy se její matka po mozkové příhodě znovu ocitla v nemocnici, to pro ni nebylo snadné. Na veřejnosti si ale udržovala stále profesionální úsměv a své starosti nehodlá ani do budoucna dávat příliš najevo. „Nechci být národní chudinka. Nestojím o lítost, já chci úctu,“ řekla Bílá.