Lucie Bílá: V lásce už nic neplánuji

Nedávno jste se vrátila z New Yorku a nebyla jste nadšená. Vám se tam nelíbilo?

Já mám ráda New York v zimě, ale v létě je tam dusno, nedá se tam dýchat. Nerada bych ho pomlouvala, ale bohužel musím varovat: Nejezděte do New Yorku v létě!

Byla jste tam se svým přítelem Václavem Bártou. Jak dlouho už jste spolu?

Je mi už dlouho dobře, ale nerada o tom mluvím. Spíš to žiju. Začínáme spolu počítat druhý rok a můžu říct, že je to to nejlepší, co mě mohlo potkat. Ať si myslí kdo chce co chce, prostě to tak je.

Je o 14 let mladší. Považujete váš vztah za perspektivní?

Já měla partnera, který byl perspektivní a stejně to nedopadlo. Vašek je sice podle někoho neperspektivní, ale mně je s ním opravdu dobře a mám radost z každého dne, který je. Když už je člověku trochu víc, má svoji práci a svůj zajetý systém, není žádná legrace najít někoho, kdo do toho rozjetého vlaku naskočí a přitom bude brát všechno přirozeně a ještě vám dodá energii.

* Připouštíte si občas myšlenku, co bude za pět, za deset let?

Už dávno jsem se odnaučila v lásce plánovat. Ale je pravda, že na začátku jsem si tu otázku několikrát dala. Jenomže byla bych sama proti sobě, kdybych od něčeho tak pěkného utekla pro to, co bude zítra, nebo pro to, co si o tom myslí druzí. Já jsem tak vděčná za dnešek, že mě zítřek tolik nepálí.

* Ale plánujete druhé dítě...

To není nic nového. Už od základní školy si přeji dvě děti. Prostě to tak cítím a je to myšlenka, které se nemůžu zbavit. Ale nejdřív musím postavit dům. Lásku už mám.

* Takovou, že byste se za ni vdala?

Z toho budu mít, bohužel, asi chvíli strach.

* Nepovedený sňatek se Stanislavem Penkem vás pořád tak mrzí?

Mrzí. Moc. Nedávno jsem si byla měnit doklady a paní u okýnka povídám: Víte, jak strašně mě mrzí, že tam mám napsáno rozvedená? A ona na to: Já už tam mám pár let vdova. Tak jsem jí řekla: Děkuji moc, to je odpověď.

* Jste zastánkyní tradičních rodinných hodnot. Pořídila byste si druhé dítě i bez stálého partnera?

Tohle neřeším, já stálého partnera mám a jsem pro rodinu, ze které se neodchází. Každopádně dítě bych opravdu moc chtěla. Myslím si, že ten dům, co buduji, by neměl zůstat prázdný. Filip z něj za chvíli vylítne, začne chodit za holkama. A pak, já bych strašně chtěla kupovat ty šatičky a panenky, co zatím kupuju holčičkám svého manažera.

* Postarat se o rodiče, o syna, postavit dům... Není toho na jednu ženu příliš?

Měla jsem období, kdy se mi zdálo, že je toho na mě strašně moc, ale když člověk není sám, když se o ty starosti může podělit, tak jsou poloviční. Já měla od přírody pocit, že se musím postarat o celou rodinu. Asi je to tím, že toužím být platná.

* Mateřské povinnosti by mimo jiné znamenaly přerušení kariéry. Nebála byste se toho?

Já už jsem si všechno, co jsem si naplánovala, splnila. Včetně toho, že dvanáct let pracuji v divadle, které je teď z padesáti procent moje, což je pro zpěváka hrozně důležité. Proto se teď můžu zastavit. To divadlo mě bude dál živit a to mi dává jistotu.

* Neměla byste strach, že přijdete o fanoušky? Přece jen, na trhu se objevily nové tváře...

Já si myslím, že je logické, že teď musí přijít nějaká výměna, a já jsem naprosto pro. Věřím, že i kdybych se na chvíli zastavila, že těch svých pár fandů neztratím. Mám osm slavíků, když budu mít devátého, budu mít radost, a když ne, nic se neděje. Já už jsem taková nějaká klidná. Člověk, kterému se daří, tak přeje.

* Co vůbec říkáte soutěži Česko hledá SuperStar?

Myslím si, že SuperStar nebyla ani tak o zpěvácích, jako spíš o divácích. Lidi všeobecně baví ovlivňovat a měnit někomu život a to taky bylo na té soutěži nejkouzelnější. Byl to takový test národa. Nicméně ten ukázal, že si lidé vybrali někoho se srdcem. Někoho, kdo prostě přišel na jeviště a rozsvítil se jako sluníčko.

* Jste tedy s výsledkem spokojená?

Od začátku jsem držela palce Anetě, protože jsem v ní cítila něco čistého a upřímného. Posílala jsem jí hlasy, a dokonce jsem je jednou poslala omylem na mobil jí. Strašně jsem jí fandila, dokonce jsem měla chvílemi pocit, že jsem tam já. Taky jsem jí napsala: Kdyby ti bylo na tom jevišti někdy těžko, až budeš zpívat nebo sedět a čekat, co ti řekne porota, tak si uvědom, že sedím vedle tebe a držím tě za ruku.

* Odpověděla vám na ty esemesky?

Ano. Posledních šest kol jsme si psaly, ale to zůstane jenom mezi náma holkama.

* Takže ani stín žárlivosti vůči novým zpěvákům necítíte?

To, že se lidé a média soustředí na nové tváře, je pro mně jenom dobré, protože já si teď můžu žít věci, které chci. Já se tak těším na ten dům, co stavím, tak ráda tam chodím s plány - nosím je jako modlitební knížku. Já si teď vlastně plním všechno, po čem jsem vždycky toužila, a znamená to pro mě daleko víc než pro ty superstar, které chtějí dostat se na piedestal. Já už jsem na něm dlouho a člověk má občas chuť jít odtamtud trochu níž, aby měl čas na život. Oni byli půl roku pod neustálým tlakem, ale já jsem pod tím tlakem už dvanáct let, když nepočítám těch pár roků, co jsem se tam snažila dostat. Je strašně těžké žít to a ustát to, takže jsem ráda, že to teď můžu předat někomu jinému.

* Kdo se vám ještě líbil kromě Anety?

Moc se mi líbil Sámer, protože si myslím, že to je kluk, který se do showbyznysu opravdu hodí. Je kouzelný, milý a tvárný. Umím si ho představit na titulech všech časopisů. Myslím, že tím, že byl favoritem od začátku, tak mu to ostatní ztěžovali. To už je u nás taková tradice, stříhat někomu křidélka. A tak mu je stříhali, stříhali, až mu to sebevědomí trošku vzali a pokazili mu to. Škoda, protože ten kluk je opravdu dobrý.

* Už několik let jste na vrcholu, ale pro některé lidi jako by bylo čím dál problematičtější uznat vaše kvality.

Po minulém udílení Cen Akademie populární hudby jsem kdesi četla, že komerci nahradila kvalita. Všechno, co se prodává, je komerce a já jsem ráda, že jsem komerční zpěvačka. Je to moje volba, moje cesta, a jestli si někdo myslí, že je špatná, tak je to jeho problém. Já jsem na tu cestu pyšná.

* Myslím, že se to změnilo ve chvíli, kdy jste začala vydělávat, což je v českém povědomí stále něco nepatřičného, zvlášť u umělců. Možná, kdybyste patřila do jiné skupiny...

Jeden undergroundový kolega mi kdysi řekl, že je to o tom bydlet v jedna plus jedna a nemít na činži. Ale dnešní doba je opravdu jiná. Já jsem ráda, že jsem mohla svým rodičům koupit nádherný dům a tátovi auto, protože si myslím, že si to zaslouží. A jsem ráda, že jsem si právě jako komerční zpěvačka na to vydělala. I když se mi občas stane, že mě někdo slyší zpívat živě a hrozně se diví, že se to dá poslouchat.

* Někdy mám pocit, že kdybyste udělala cokoliv, stejně Cenu Akademie populární hudby nikdy nedostanete. Nemáte ho občas taky?

Mám, ale mně to nevadí. Už jich pár doma mám a undergroundovou zpěvačkou už asi nebudu. O své poslední desce jsem dokonce někde četla, že je považována za zklamání. Tak toho zklamání se prodalo sto tisíc kusů a dvě písničky z ní byly nejhranějšími v minulém roce. Písnička SMS se vysílala tak strašně moc, že na mě narážela na každém kroku, což se mi naposledy stalo s Láska je láska. Já tu desku dělala pro lidi a stojím si za ní. Myslím, že se Ondrovi Soukupovi a Gábině Osvaldové moc povedla. A právě kvůli nim mi bylo líto, že nám na posledních Andělech předávali ocenění za prodej mimo vysílání, navíc jsem měla pocit, že kdybych tam nešla, bylo by možná líp. A tak jako já nepatřím do těch hospod, tak asi nepatřím už ani sem. Ale rozhodně se kvůli tomu nehroutím. I já mám ráda Dana Bártu a i mně se líbí Radůza. Možná, kdybych já byla v té porotě, tak bych to taky dala jim a ne sobě.