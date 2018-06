Lucie Bílá: Uvažovat o adopci je předčasné

Otázka o adopci od pana redaktora rádia Frekvence 1 Lucii zaskočila. Moc si miminko přeje a tohle téma, je pro zpěvačku hodně citlivé.



Odpověděla na ni diplomaticky a spontánně, tak, jak by na tutéž otázku zřejmě reagovala každá žena.



"Věřte, že udělám všechno pro to, aby se nám děťátko podařilo. Ale pokud se tak nestane, budeme o přímé adopci přemýšlet. Zatím je ale předčasné o tom vážněji mluvit, tak snad za 10 let? Jinak mám na dálku adoptované dvě černošské holčičky," upřesnila pro iDNES ještě rozhořčená zpěvačka.

"Nesmírně bych si přála, dát svému muži dítě. Není to jednoduché, ale já jsem bojovník," dodala.

V novém domě má jen jediný pokoj nezařízený, a to druhý dětský pokojík, který se jednou může změnit na holčičí, nebo klučičí. Přála bych si Haničku, Venouška nebo oboje "Pokoj může být klidně i pro dvojčata. Jsem pro jakoukoli variantu."

