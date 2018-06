Bílá shání peníze bubeníkovi z Talentu, chce léčit alkoholismus matky

"Já jsem chtěla, aby - kdyby náhodou nevyhrál - měl radost a aby měl krásné Vánoce. Strávila jsem prací na andělovi asi dva měsíce. Nejdřív jsem si říkala, že mu to dám prostě jako dárek, ale pak mě napadlo, že je to vlastně hloupost. Že bude mnohem lepší dát obraz do dražby. A teď můžu jenom doufat, že získáme spoustu peněz, které pomohou rodině i mamince," objasnila Lucie Bílá, proč se rozhodla poslat obraz do dražby na největším aukčním portálu.

Andrejova matka Irena se o děti dlouhodobě nestará a nezajímá. Propadla alkoholu a otci rodiny Josefovi, který na výchovu dětí zůstal sám, neplatí ani výživné. On se kvůli dětem a jejich lásce k hudbě dokonce zadlužil. Malý Andrej se po celou dobu netajil tím, že výhru v soutěži by si moc přál. A to nejen kvůli sobě a hudbě, ale především právě kvůli matce.

Lucie Bílá s rodinou Andreje Kampfa

"My nejsme chudí, ale některé věci nám chybí. My jsme plánovali, že v případě výhry bychom jednak zaplatili léčbu a pak bych dětem koupil počítač a kolo, prostě takové ty běžné věci, které jiné děti mají. To gesto Lucie Bílé je jedinečné," svěřil se se slzami v očích Josef Kampf.

Malý Andrej uchvátil Lucii Bílou i zbytek poroty show Česko Slovensko má talent natolik, že ho z divadelních kol poslali rovnou do semifinále, bez nutnosti zúčastnit se Velkého třesku.

Jozef Pavlusík se stal vítězem třetí řady soutěže Česko Slovensko má Talent (25. listopadu 2012).

Na výhru však talentovaný bubeník nedosáhl, vítězem se stal operní pěvec Jozef Pavlusík (více zde).