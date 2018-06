Bílá zpívala synovi na maturitním plese: nohy se klepaly oběma

"Měla jsem obrovskou trému. Vlastně větší, než před vyprodanou sportovní halou. A Filipových spolužáků a rodičů si moc vážím, jejich ovace a vytleskávání mi udělalo obrovskou radost," řekla iDNES.cz Lucie Bílá, která je pochopitelně pyšná i na svého syna, který na Prague British School odmaturoval po třinácti letech náročného studia v angličtině.

Samotný Filip Kratochvíl přiznal, že i u něj se dostavily emoce, na které nebyl úplně připravený. "Když jsem šel na maturiťák, byl jsem v pohodě a nic neřešil. Spíš jsem byl rád, že to budu mít všechno za sebou. Ale pak to na mě padlo. Uvědomil jsem si, že se s třídou jen tak nesejdeme, přeci jen všichni jdou studovat do zahraničí. A pak tu byla máma, kterou jsem mnohokrát viděl zpívat, ale tentokrát to bylo poprvé před mými spolužáky. Bylo to zvláštní. Tenhle pocit jsem nezažil," popsal Kratochvíl.

Lucie Bílá zazpívala na maturitním plese z nepsané tradice. Loni na stejné škole maturoval i syn Mekyho Žbirky. Známý slovenský zpěvák byl vedením osloven, jestli by nezazpíval. A protože na to kývl, se stejnou prosbou se kantoři letos vypravili i za Bílou.

Filip Kratochvíl si maturitní ples náležitě užil. I s maminkou Lucií Bílou.

"Moc jsem si ples užil, hlavně to předávání diplomů bylo super. Vše probíhalo v hodně formálním duchu, ale následnou afterparty jsem si náležitě užili," dodal Filip.

Nyní si hodlá dát rok pauzu a poté popřemýšlí, co dál. Ve studiích by rád pokračoval, ať už doma nebo v zahraničí. "Budu teď pracovat, abych získal co nejvíc zkušeností. Pak bych zkusil FAMU nebo filmovou školu v Písku. Láká mě režie, ale protože vím, že z pěti set uchazečů berou tak patnáct, nejdřív zkusím produkci a až pak režii. A když by to nevyšlo, zkusil bych zahraničí," plánuje úspěšný absolvent Prague British School.

Podle něj teď nastal pravý čas i na lásku, kterou si do maturity svým způsobem zakázal. "Ve vztahu jsem byl maximálně tak se školou. Věděl jsem, že kdybych měl vztah, že bych to asi nedal. Ale teď už otevřu oči a porozhlídnu se," uzavírá syn Lucie Bílé Filip Kratochvíl.