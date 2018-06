VIDEO: Svatbu už nechci, mění názor Lucie Bílá

"Co má společného láska se svatbou? Já jsem si to zkusila, bylo to moc krásný. Měla jsem dvě krásné svatby. On si to taky jednou zkusil v životě a není to to podstatné. Pro nás je nejdůležitější, že nám je dobře. Nepotřebujeme nic zveřejňovat, ani na to mít papíry," řekla Lucie Bílá v pořadu Limuzína.

"Mě baví, že ten vztah je nemediální a že je svobodný. Když ho přestane bavit se mnou být, tak má jednoduchou cestu ode mě odejít. A já samozřejmě udělám všechno proto, aby se to nestalo, protože jsem vedle něho tři roky neskutečně šťastná," svěřila zpěvačka.

Do budoucna jí postačí fiktivní svatba, kterou s partnerem prožili po křtu jejího alba a knihy v Dětenicích. Brání se ale nařčení, že to udělala pro propagaci své desky.

Lucie Bílá v Limuzíně s Mírou Hejdou

"Doteď přijímám gratulace, že jsem se vdala. Proboha ne. To byl můj volný večer krásné zábavy a žádná propagace," říká zpěvačka, kterou čeká náročný víkend. V sobotu se dozví, jestli dostane dalšího Slavíka a v neděli vyvrcholí soutěž Česko Slovensko má talent, kde zasedá v porotě.

V Limuzíně s Mírou Hejdou se nečekaně znovu ocitla v roli porotkyně, když měla posoudit zpěv jednoho z kameramanů. Prozradila i jaké si dává ve Slavíkovi šance a jestli by si koupila tričko za 100 tisíc korun. Pořad Limuzína odvysílá televize Óčko v pondělí ve 21:45.