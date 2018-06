Lucie Bílá slavila narozeniny koncertem, na pódium jí vtrhla fanynka

"Bylo to překvapení, nevím, co k tomu víc říct. Ale bylo to milé," uvedla Lucie Bílá, která si svůj velký den vychutnávala plnými doušky.

Kromě desítek kytic a velkého narozeninového dortu ve tvaru srdce bylo pro zpěvačku nádherným dárkem i ocenění za úspěšný prodej jejích alb. Příchod ředitele EMI Vladimíra Kočandrleho byl neplánovaný, o to víc se Lucie Bílá radovala, když si převzala křišťálovou desku za milion prodaných nosičů. "Tak jsem alespoň v něčem konečně milionářka," komentovala slavnostní okamžik se smíchem.

Lucie Bílá dostala velký narozeninový dort . Lucie Bílá přebírá ocenění za úspěšný prodej desek.

Na svém narozeninovém koncertě rovněž pokřtila CD a DVD Duety naBílo, tedy výběr duetů ze stejnojmenného televizního pořadu. Kmotrem alba se stal Petr Janda, který na něm Bílou doprovází ve skladbě Stejskání, vokální verzi své úspěšné instrumentální skladby z 80. let. "Děkuji Lucii za to, že nazpívala moji píseň, kterou mám moc rád," řekl frontman skupiny Olympic.

Návštěvníci koncertu obdrželi dárek v podobě několika nahrávek z nové desky, na které jsou zařazeny duetní verze hitů přizvaných osobností české a slovenské populární hudby. Partnery Lucie Bílé na albu duetů jsou například Karel Gott (Jen jednou smím se ti, lásko, vzdát), skupina No Name (Žily), Jožo Ráž se skupinou Elán (Voda, čo ma drží nad vodou), Marie Rottrová (Lásko, voníš deštěm) nebo Marta Kubišová s kapelou Diabolske husle (Lampa).

Bílá, tradičně bezprostředně komunikující s diváky, zazpívala za doprovodu skupiny Petra Maláska zaplněné Lucerně velké hity své dlouholeté kariéry.

Zpěvačka v černé paruce a černém oblečení si vysloužila potlesk při dávném hitu Láska je láska, skladbě Most přes minulost z muzikálu Johanka z Arku i při novějších písních, jakou byla například Miluji tě. Vystoupení doprovázely klipy a dobové záběry na třech projekčních plochách.

Poslední řadovou desku Woman, na které se podílela osvědčená tvůrčí dvojice Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup, vydala třináctinásobná vítězka ankety Český slavík v roce 2007. Předloňská deska Bílé s názvem Bang! Bang! přináší převzaté hity zejména 60. a 70. let. Další album by mohlo vzejít ze spolupráce s kapelou Petra Maláska.

Vladimír Kočandrle, Lucie Bílá a Petr Janda pokřtili zpěvaččino CD a DVD Lucie naBílo. Lucie Bílá na koncertě ke svým 45. narozeninám

Bílá má za sebou čtvrtstoletí sólové kariéry. Mimo jiné zaujala v Hudebním divadle Karlín v titulní roli muzikálu Carmen, účinkovala také v porotě talentové soutěže v televizi Prima.

Na začátku loňského prosince převzala multiplatinovou desku za prodej alba Bílé Vánoce. V době, kdy k zisku zlaté desky stačí šest tisíc a platinové 12 tisíc prodaných alb, zaznamenala naše nejpopulárnější zpěvačka prodej přibližně 47 tisíc nosičů.

Lucie Bílá na koncertě ke svým 45. narozeninám se synem Filipem

Lucii Bílou, kromě přátel a spolupracovníků, podpořili na vystoupení v Lucerně i její nejbližší, syn Filip Kratochvíl a partner Petr Makovička.