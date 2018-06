Lucie Bílá šla s kůží na trh, nabídla večeři svému fanouškovi

"Šíleně jsem se bála. Mám jednoho fanouška, který mě neustále pronásleduje, ale vyhrál to naštěstí úplný pohodář a z toho mám velkou radost," řekla iDNES.cz Bílá, jež se netajila tím, že se jí značně ulevilo.

Tím pohodářem je Luděk Dragoun z Olomoucka, který převážnou část týdne tráví kvůli práci v Praze. Poté, co se dozvěděl, že je šťastným výhercem právě on, měl co dělat, aby to rozdýchal. "Vůbec jsem tomu nevěřil, nechápal jsem, jak jsem to mohl vyhrát právě já," vylíčil svoje první pocity.

VIDEO: Doufám, že povečeřím s někým, kdo mě má rád, svěřila se iDNES.cz Bílá

Jelikož losování proběhlo v pátek, a Luděk se chystal na Moravu, nemohl své plány kvůli neodkladným záležitostem měnit, takže se doma de facto otočil na podpatku, aby v sobotu odpoledne, kdy večeře proběhla, mohl být zpátky v Praze. "Jsem z toho nervní víc, než u státnic, ale na Lucku se moc těším," řekl po příjezdu do metropole Top Staru, který jeho přípravy na setkání s hvězdou sledoval celý den.

O dárky se nemusel strachovat, protože si je přivezl právě z Moravy. Chyběla snad jen kytka, kterou šel vybrat spolu s partnerkou Anetou. "Nevíte, jaká kytka by se jí mohla líbit?" ptal se štábu. "Slyšeli jsme, že má ráda růže, a rudé prý nejvíce," dočkal se odpovědi a neváhal pro ni zajít do nejbližšího květinářství.

Náhoda chtěla, že do stejného obchodu přišel i moderátor a herec Aleš Háma. "Jdu si jen pro pár tulipánů," prohodil ve dveřích. Když ale viděl, co se pro Lucii Bílou vyrábí, a že vazba nebude hned hotová, zamířil raději jinam.

Naše přední zpěvačka měla ostatně také náročný den. V jedenáct hodin přivítala ve svém domě v Otvovicích vizážistku Helenu a hodinu poté zamířila do pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy, kde vznikaly fotografie do dvou týdeníků.

Ke společnému setkání došlo přesně v 17 hodin, a i když všichni byli lehce v rozpacích, po skleničce šampaňského se nervozita rozptýlila. Luděk, který v sobě nezapře povahu kliďase, dokonce vtipkoval. "Myslel jsem si, že jste menší. Hlavně proto, že mám doma malou úhlopříčku obrazovky," řekl Bílé v prvních minutách setkání. "Jsem ráda, že je tu právě Luděk a že s sebou vzal i partnerku. Myslím, že si to užijeme. Ale času je málo, za chvíli zase poběžím na Carmen," řekla na závěr Bílá, jež poté požádala o klid a vyhladovělá poprosila o pořádný biftek.