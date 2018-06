Bílou překvapil partner svatbou, ve středověké krčmě si řekli ano

Zpráva o tajné svatbě Lucie Bílé se ve čtvrtek začala šířit českými médii. "Nechci vás zklamat, ale naše svatba byla spontánní a milá zábava ve středověké krčmě v Dětenicích, kam mě vzal můj partner na večeři jako překvapení po křtu mého nového alba Modi," řekla Revue iDNES.cz Bílá.

"Kněz byl v kostýmu a svatební pochod hrála středověká kapela, kterou shodou okolností obdivuji už od naší talentové soutěže. Středověká krčma i hotel v Dětenicích je opravdový unikát. Ohně, souboje, hadi... neuvěřitelný svět. Byl to pro mě nádherný dárek," popsala zpěvačka.

Lucie Bílá na křtu svého alba Modi s partnerem Petrem Makovičkou a synem Filipem

Jestli bude skutečná svatba následovat, ale neprozradila. Už loni ovšem v rozhovoru s Dianou Kobzanovou na Óčku prohlásila, že by si Petra Makovičku klidně vzala. "Myslím si, že to k tomu nějak patří," řekla Bílá o svatbě loni v dubnu.

"Nebála bych se potřetí vdávat. Neříkám, že něco takového plánuju, ale v hlavě to mám, a pokud to všechno bude tak hezké, jak to je, tak si ten vztah zaslouží potvrdit," dodala.

Šestačtyřicetiletá Bílá a pětatřicetiletý Makovička poprvé promluvili o svém vztahu v roce 2010. Předtím byla Bílá provdaná za Václava Noida Bártu. Manželství se ale rozpadlo v roce 2008. Jejím prvním manželem byl hudebník Stanislav Penk, s nímž se však rozvedla už po roce.