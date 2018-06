Lucie Bílá si koupila nový mercedes a zazpívala faráři Zibimu

"Je pravda, že máme s Luckou velmi osobní vztah, a jsem za to hrozně rád. No a samozřejmě si moc vážím toho, že jsem u nás mohl Lucku přivítat, protože komu jen tak přijede k narozeninám zazpívat Lucie Bílá?" říká s úsměvem Zibi. Ten spojil oslavu pětačtyřicátých narozenin s jedním důležitým výročím. Letos je totiž rovných dvacet let knězem.

Lucii Bílou, která se rozhodla dělat si radost a myslet víc na sebe, což dokázala například koupí nového luxusního auta, kterým do Lanškrouna se svým manažerem Jiřím Koublem přijela, ovšem přivítal déšť. "Připravili jsme všechno na farní zahradě, ale ten můj šéf nahoře mi to asi nepřál a vzkázal mi takhle, že nepatřím do hospody, ale do kostela, kam jsme se nakonec museli přesunout. Lucka tam ale měla nádherný koncert," líčí Zibi.

"Byla jsem ráda, že to takhle dopadlo a mohla jsem si znovu zazpívat v kostele, jeho akustice se nic nevyrovná, znělo to tam nádherně. Moc jsem si to užila a ani se mi nechtělo domů," prohlásila Bílá. A říkala pravdu. Zpěvačka, která má velmi nabitý program a nikde se příliš nezdržuje, opouštěla Lanškroun až před půlnocí. Zibimu tentokrát věnovala opravdu dostatek svého drahocenného času a samozřejmě i několik vzácných dárků.

"S Filipem a jeho bráškou Honzou jsme byli v létě v Paříži, a tak jsem Zibimu z katedrály Notterdam přivezla svíčku a dva křížky, jeden kovový a druhý dřevěný," prozradila Bílá.

Momentálně už má po prázdninách, které si prý letos užila s maminkou v lázních a s Filipem u moře v Chorvatsku, a soustředí se na práci. Vydává nové CD s názvem Bang bang a chystá turné, které vypukne již 7. září.

Petr Malásek a Lucie Bílá. Pro farníky to byl velký zážitek.

Koncert Bílé, který byl jakýmsi bonusem k uzavření kulturního léta na lanškrounské farní zahradě, uspořádal farář Czendlik především pro své farníky. "Já sám nic neznamenám, důležitější jsou ti lidé, které mám za sebou. A pro ně byl zážitek vidět Lucku zpívat," uzavírá Zibi.