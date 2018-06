VIDEO: Bílou v Addamsových prodávají nohy a zadek, Noid je k nepoznání

Lucie Bílá si pochvaluje především fakt, že po několika letech nemusí na jevišti umírat. Jako Morticia Addamsová život naopak oslavuje, byť na způsob, který ocení především příznivci lehkého černého humoru.

„Je to představení, které mě moc baví, a chvála bohu, že po několika muzikálech neumírám a můžu se smát, tedy jenom uvnitř. I když kolega Jaromír Dulava mě tentokrát rozesmál dvakrát a nebylo to ve scénáři. Ale je to moc fajn,“ řekla na kameru iDNES.cz Bílá, která styl paní Addamsové preferuje i v osobním životě.

„Dlouhé a rovné černé vlasy, červená pusa, černé nehty, šaty. Prostě je to tak, jak to mám ráda, jen ty šaty nosím kratší. Kolegové si ze mě dělají srandu, kdy se převlíknu do kostýmu,“ doplňuje o postavě, díky níž může na jevišti vytasit všechny ženské zbraně.

„Mně ta role přijde hodně sexy a to mě nejvíc baví.“

V roli poněkud asexuální Alice Beineke se zase představila Iva Pazderková, jejíž roli umocňovaly kanárkově žluté šaty a podobně barevná paruka. „Moc jsem si to užila. Jak říkáme, že je to představení pro celou rodinu, tak tady to platí do detailu, hlavně se mi tady moc hezky se všemi pracovalo. Jsem v euforii a ještě se mi klepou ruce,“ uvedla.

Zcela k nepoznání je pak Václav Noid Bárta, který coby známý sluha Lurch vyfasoval chůdy, výrazné líčení i paruku. Ze všech herců toho pochopitelně namluví nejméně.



„Mám jenom citoslovce, což je výhoda, to si člověk celkem zapamatuje. Představení hraju ve zkrácených chůdách, které jsou hodně vychytané. Drží mě za kolena, což je dobrý, protože můžu stát na místě, normálně by to nešlo. Navíc jsou odpružené, takže je to jak prodloužená noha,“ popsal.

Václav Noid Bárta je v muzikálu Addams Family téměř k nepoznání

Pod hudbou a texty Addams Family je podepsaný Andrew Lippa, který na premiéru do Hudebního divadla Karlín dorazil osobně. Nechyběl ani Antonín Procházka, který nový muzikál režíruje.

„Už mám takový odstup, jsem spíš okouzlený divák. Myslím, že to všichni dělají s radostí, což je pro mě největší zadostiučinění,“ zhodnotil výkon kolegů.

V Addams Family se v dalších alternacích představí i Jiří Korn, Daniela Šinkorová, Milan Šteindler či dabér Martin Zahálka.