Lucie Bílá se zlomeným podpatkem zvládla dvě akce

"Já jsem si říkala 'chvála bohu, že se něco stalo', protože se teda aspoň někdo dozví, že ten koncert bude," smála se Lucie Bílá, která ve stejných botách ten večer odzpívala celý koncert.

O podpatek přišla ve sněhové závěji. "Časopis mě fotil ve sněhu a ten podpatek to prostě nevydržel, protože je lepený. To jsou ručně dělané boty," prozradila zpěvačka.

Není to jediný problém, který sněhová kalamita Lucii Bílé přinesla. Zpěvačku přívaly sněhu odřízly od jejího domu v Otvovicích. "Mám tam jednu cestu, která se dá objet, ale i tak je to tam dost zákeřné. Já mám velké auto, takže jsem v pohodě, ale mí rodiče ke mně vůbec nemůžou," řekla Bílá.

V nejbližší době ji čeká již zmiňovaný koncert s čínskými hudebníky v rámci Velkého čínského novoročního koncertu v hudebním divadle Karlín, který se koná 9. února. Kromě Lucie Bílé na jediném českém koncertu v rámci evropského turné k přivítání Roku tygra vystoupí taky Marian Vojtko.

Do nového roku Lucie Bílá vstoupila s nadšením a bez jediného kila navíc. "Bylo to tím, že jsem dostala chřipku jako řemen, takže jsem neměla chuť ani na vánoční cukroví," řekla Bílá. Přiznala ale, že bez cvičení by tak štíhlá jistě nebyla.