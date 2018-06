Lucie Bílá se vdala. Přesně v den čtyřicetin

Krátce před pátou hodinou odpolední rozeslala Bílá esemesku: „Píšeme Vám psaní a to, že jsme se před chviličkou v Itálii v městě Miláno z lásky vzali.“

Místem slavnostního aktu byl český konzulát, oddávajícím generální konzul Karel Beran. Novomanželům šli za svědky Luciin bratr Karel Zaňák a kamarád ženicha Martin Lébl.

„Moc jsme si přáli, aby to byla jen naše svatba, a povedlo se nám to. Jsme maličká svatba, ale šťastná,“ řekla krátce po obřadu Bílá, která si ponechala rodné jméno Zaňáková. „Jestli se mi něco podařilo, tak proto, že jsem Zaňáková, a tak na jméně nehodlám nic měnit,“ vysvětluje. Své jméno si ponechal i Václav Bárta.

Bílá do poslední chvíle tvrdila, že chystá oslavu narozenin. V jejích rodných Otvovicích se však namísto hostů sešli v pátek ráno svatebčané, aby se odtud vzápětí přesunuli na ruzyňské letiště.

Kromě svědků mezi hosty byla manželka jejího bratra Renata a bratr Václava Bárty Štěpán. Do italského Milána je odneslo devítimístné soukromé letadlo. A proč právě sem? Pro to nemají novomanželé žádné logické vysvětlení. „Prostě nás to napadlo,“ shodli se.

Nevěsta a ženich se oblékli do šatů od módní návrhářky Liběny Rochové a při svatebním obřadu neskrývali dojetí. Slzy se nedostavily, ale emocí bylo dost a dost. Bratr Lucie Bílé Karel přivítal Václava Bártu mezi Zaňáky a ten si dal po obřadu vítězný doutník, který dostal od konzula.

Lucie Bílá říká, že je teď opravdu šťastná. Podařilo se jí skloubit pracovní život se soukromým. Vymazala si z občanského průkazu nenáviděné slůvko rozvedená. Že je její manžel o více než deset let mladší, jí nevadí. Vděčí mu prý za to, že jí do života vnesl klid a harmonii.

On byl také tím, kdo svatbu inicioval. Slíbili si ji, až se nastěhují do nového domu. „Vymyslel si to Venda, já mu to dokonce i rozmlouvala. Ale pak jsem si uvědomila, že jsem mu nesmírně vděčná za to, že chce dodržovat tradice. Už déle než před rokem klečel před mým tátou a žádal o moji ruku.“

Naplnila se alespoň zčásti předpověď jisté kartářky. „Všechno, po čem toužíte, se vám splní do čtyřiceti,“ řekla mi kdysi. „Nestihla jsem jen tu holčičku.“

Do Česka se vrátí novomanželé v sobotu. V neděli bude Bílá zpívat na svém koncertě na Žofíně. Před publikum se tentokrát nepostaví jen jako několikanásobná Zlatá slavice, ale i jako novopečená vdaná paní.