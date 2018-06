Hádky s Leošem? Nevěřte tomu, i když jsem „cíťa“, říká Lucie Bílá

"Na Leoše se těším, protože to je změna. Je to velký profík. Nevím, jaký je týmový hráč. Tak doufám, že na mě bude hodný, protože já jsem hrozný 'cíťa'. Jestli se pustí do konfliktu se mnou, tak si myslím, že i to může být někdy nahraný. Nesmíte tomu věřit," řekla iDNES.cz Lucie Bílá.

Na novou roli porotce se těší také Leoš Mareš, který podobné projekty spíše moderoval.

VIDEO: Leoš Mareš na castingu nového talentu na Primě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Je to pro mě nová zkušenost. Strašně si to užívám, protože to je věc, která mě vždycky baví z pozice diváka. Vlastně každý divák je svým způsobem porotce, akorát my to budeme dělat v rámci smlouvy a lidi to budou dělat na gauči u televize," řekl Mareš na jednom z castingů.

Lucie Bílá za Martinem Dejdarem, který byl s ní a Jaro Slávikem v porotě Talentu, ale nesmutní.

"Nejdřív jsem se lekla, že se mi bude po tom Martinovi stýskat. Ale my jsme spolu dostali shodou okolností úžasnou nabídku na jeden velký film od zahraniční produkce, kde spolu budeme hrát jeden velmi zajímavý pár. Takže se na něj těším. Z diáře ho neztratím," prozradila Bílá.



Zpěvačka je v porotě soutěže, jejíž čtvrtou řadu budou televize Prima a Joj vysílat na podzim, od začátku. Ze soutěžících jí ale nejvíce utkvěl v paměti výtvarník Alex Dowis. A to i díky tomu, že se společně dostali do konfliktu, kdy mu Bílá před kamerami vynadala do volů (více zde).

Podívejte se, jak vznikl konflikt mezi Bílou a Dowisem

VIDEO: Drama v Talentu: Alexovo „ne“ rozzuřilo Bílou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Úplně mě uchvátil náš světlomalíř Alex. Protože on mě třikrát rozbrečel, jednou strašně naštval a to je dobrý. Nikdy mě nenechal v klidu. Ten člověk ví, jak provokovat, jak zasáhnout srdce, jak člověka zvednout ze židle a je to správný beran, jako jsem já," dodala zpěvačka.

Tým kolem výtvarníka zvažoval žalobu na Bílou

VIDEO: Tým Alexe z Talentu zvažuje žalobu na Bílou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu