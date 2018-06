Lucie Bílá s Noidem slavili na romantickém ostrově

Stále jako dvě hrdličky, tak i po roce manželství cukrují Lucie Bílá s Noidem. Dovolená na Maledivách, kde s Lucčiným 41. narozeninami 7. dubna oslavili i první výročí svatby, byla prý jedna z nehezčích, kterou podnikli.

"Takhle bych mohla slavit každé výročí," směje se Lucie. "Bylo to tam moc krásný. Viděli jsme delfíny i žraloky, sáhla jsem si na rejnoka. I Filípek se ve vodě vyřádil," vyprávěla Lucka nadšeně iDNES.cz. Noid na svou ženu nezapomněl ani s dárkem - jedním plánovaným, k druhému, navýsost romantickému, mu dopomohla příroda (- více ve videoreportáži).



Noid jede sólo

Po několika letech ve skupině Dolores Clan se Noid před časem rozhodl odejít, protože těžko zvládal vystupování s kapelou i v muzikálech. Po koncertním pódiu se mu ale stýskalo, tak si ke své sólovce sestavil novou tříčlennou skupinu Noid crew, se kterou právě vyrazil na turné se skupinou Arakain.

"Jsou to všechno kluci, který znám už dlouho a skvělý muzikanti, takže ta práce na desce byla super," říká. Kromě jedné písničky celé album otextoval Noidův táta Václav Bárta. "Táta je ve svém oboru naprostý profík a navíc k sobě máme blízko, tak odvedl skvělou práci," pochvaluje si Noid rodinnou spolupráci. Na podzim ho také čeká nový muzikál o Boženě Němcové, který jeho žena (jak Lucku jedině nazývá) uvede v divadle Ta Fantastica. "Budu tam asi hrát nějakého spisovatele," předpokládá.



Pes místo miminka

Po několikaletém marném usilování o miminko se Lucie rozhodla nechat to na osudu a znovu se vrhla naplno do práce. A že si toho naložila na letošní rok požehnaně. "Napsala jsem knížku, vydala výběrové album, s Davidem Prachařem hraju v činohře, kde za celou dobu neřeknu ani jedno slovo. Také chystám další sólovku, nový muzikál, pojedu na turné... je toho fakt strašně moc, ale mě to hrozně baví," říká plná enrgie. Navíc ji doma zaměstnává černý rotvajler Arnold, kterého si na podzim s Noidem pořídili místo miminka. "Je mu půl roku a už má padesát kilo, to by mimimnko tak rychle nemělo," směje se Lucka.