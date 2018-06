Příjmení jsem si změnil kvůli otci, přiznal přítel Lucie Bílé

Filipiho otec byl alkoholik a měl sklony k násilí. Bil prý Radkovu maminku, jeho, i dva mladší bratry. Zpěvaččin přítel to prozradil pro primácký Top Star.

„Už spoustu let se nevídáme, snad od mých patnácti. Je to člověk, který má své osobní problémy a ubližoval celé naší rodině. Smekám před maminkou. Mně se takové násilnictví strašně příčí,“ řekl Filipi.

Jeho otec Roman Fejerčák prý na syny neplatil alimenty a byl ve vězení. Momentálně je údajně bezdomovcem a chtěl by se se synem vidět. Ten však o setkání nestojí.

„Jsem ráda, že lidé budou vědět, že Radek si změnil jméno, aby nenosil jeho,“ řekla Lucie Bílá, která svého přítele obhajovala už před několika týdny.

„Radek mluvit nechce a nebude. Ke změně jména měl své osobní důvody. Je to rovný a čestný chlap a nechtěl by zveřejněním důvodů někomu ublížit,“ řekla zpěvačka. „Je to anděl plný testosteronu, je nám spolu tak dobře. Má úžasný smysl pro humor a já se směju od rána do večera. Je krásné být milována.“