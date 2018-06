Lucie Bílá se zastala partnera. Ke změně příjmení měl důvod, říká

„Radek mluvit nechce a nebude. Ke změně jména měl své osobní důvody. Je to rovný a čestný chlap a nechtěl by zveřejněním důvodů někomu ublížit,“ řekla zpěvačka pro Top Star. „Je to anděl plný testosteronu, je nám spolu tak dobře. Má úžasný smysl pro humor a já se směju od rána do večera. Je krásné být milována.“

Radek Filipi pochází z Ostravy a v roce 2013 si nechal změnit příjmení. Svoji novou přítelkyni doprovází na různé akce, nestojí však o pozornost médií.

„Já tady nejsem určitě na nějaké rozhovory a rozhovory dávat nechci a asi nebudu. Ale co bych říci mohl, je, že jsem tady od toho, abych chránil ten náš český poklad,“ řekl Radek Filipi na Impulsu, kde byl se zpěvačkou (psali jsme zde).

Lucie Bílá a její nový partner se poznali na obnovené premiéře muzikálu Carmen. Zpěvačka přiznala, že jí dvoumetrový svalovec musel téměř dva roky přemlouvat, aby s ním začala randit. Nakonec mu prý podlehla a nelituje.

„Mám nádherného, hodného, laskavého muže, o kterého se můžu opřít. Nejsem sama, jsem šťastná, nosí mě na rukou, a to opravdu, protože má dva metry,“ řekla Lucie Bílá, která přišla do rádia při příležitosti zahájení prodeje vstupenek na prosincový Český mejdan s Impulsem 2017, kde bude také zpívat.