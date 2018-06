Nebála bych se potřetí vdát, říká Lucie Bílá

"Já si myslím, že to k tomu nějak patří," řekla Lucie Bílá o svatbě. "Já bych se nebála potřetí vdávat. Neříkám, že něco takového plánuju, ale v hlavě to mám a pokud to všechno bude tak hezké, jak to je, tak si ten vztah zaslouží potvrdit," dodala.

Lucie Bílá se v rozhovoru svěřila i s tím, že by ráda znovu usedla do poroty soutěže Česko Slovensko má talent, jejíž pokračování připravují na podzim televize Prima a Joj.

"Já když jsem dostala tu nabídku, tak i můj manažer o tom pochyboval, ale já jsem nějak cítila, že to je dobrý, že mám do toho jít. A až cestou mi došlo, jaká to bude bomba. Já potřebuji i sama sebe překvapovat a potřebuji změny. Kdyby přišla ta nabídka a byl to stejný tým, tak bych to vzala. Byla bych ráda, těšila bych se," řekla Bílá.

Lucie Bílá v show Česko Slovensko má talent (17.10. 2010)

Na oslavu svých pětačtyřicátin připravila pro své fanoušky koncert v Lucerně. "Pro každého, kdo přijde, mám dárek," slíbila zpěvačka, která během koncertu pokřtí nahrávku Duety naBílo.

Den po koncertu bude mít navíc v České televizi premiéru časosběrný dokument z let 2008 až 2011 s názvem Lucie Bílá 011. Zpěvačku ukáže v divadle při muzikálech Němcová! a Carmen, při výchově syna Filipa, na letním rockovém festivalu, na zkoušce s Čínským rozhlasovým orchestrem, při vystoupení v kostele, na křtu jejího alba Bang! Bang! i akcích Světlo za Lidice nebo Pochod proti rakovině.

Diváci uvidí i záběry z natáčení nové české 3D pohádky V peřině. V soukromí svého domu v rodných Otvovicích pak Bílá promluví o víře i svých vztazích a prozradí, jak relaxuje u háčkování a sledování televizních seriálů.