Lucie Bílá se rozešla s mladším přítelem, ten pro ni bude dál pracovat

„Mám za sebou premiéru Sestry v akci, pustila jsem do světa nové vánoční album a včera skončilo hlasování do Českého slavíka. Jsem ráda, že se média soustředila jen na moji práci. Teď už s klidným svědomím můžu změnit svůj status na nezadaná,“ napsala Bílá na Facebooku.

Vysvětlila, že za rozchodem je její vytíženost. „Miluju svoji práci někdy až tak moc, že vyhraje nad partnerstvím. Musela jsem si vybrat, protože Radek Filipi je člověk, na kterého se můžu spolehnout. Stará se o mne, mám ho ráda. Zůstává dál členem mého pracovního týmu,“ dodala.

Bílá a Filipi se poprvé jako pár představili letos na jaře. Fitness trenér prý musel zpěvačku dlouho přemlouvat, aby si s ním začala. „Byl tak trpělivý, že mě přemluvil. Ale trvalo mu to dlouho. Tedy mně, než jsem řekla: Tak jo. Ale jsem ráda, že byl trpělivý, protože to stojí za to. Cítím se moc dobře, užívám si teď život asi trochu jinak, než jsem to dělala v minulosti, a mám moc krásné období,“ prohlásila zpěvačka letos v březnu, když si na Facebooku pro změnu upravila status na zadaná.

Předposledním partnerem zpěvačky byl podnikatel Petr Makovička, s nímž se dala dohromady v roce 2009. Dlouho vztah tajila, protože chtěla chránit jeho i jeho bývalou ženu. V roce 2010 zveřejnila snímek s Makovičkou a partner ji doprovodil na předávání Slavíků. Rozešli se v roce 2015.

Lucie Bílá a její syn Filip Kratochvíl

Před Makovičkou žila Lucie Bílá se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, kterého si i vzala. Manželství se po dvou letech v roce 2008 rozpadlo.

Jejím prvním manželem byl hudebník Stanislav Penk. Vzali se v roce 2002 a rozvedli už po roce.

S producentem Petrem Kratochvílem má zpěvačka syna Filipa. Dvojice se seznámila na začátku 90. let. V roce 2000 se pár rozešel kvůli Miss ČSFR 1992 Pavlíně Babůrkové, kterou si Kratochvíl pak vzal.