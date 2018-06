Přítel Lucie Bílé: Jsem tady od toho, abych chránil ten náš český poklad

„Já o tom nechci mluvit, ale odpovídám na otázky. Takže když se mě ptáš, tak ano, v mém životě se něco změnilo, a to velmi radikálně - mám nádherného, hodného, laskavého muže, o kterého se můžu opřít. Nejsem sama, jsem šťastná, nosí mě na rukou, a to opravdu, protože má dva metry,“ řekla Lucie Bílá, která přišla do rádia při příležitosti zahájení prodeje vstupenek na prosincový Český mejdan s Impulsem 2017, kde bude také zpívat.



Zpěvačka prohlásila, že její svalovec je k sežrání a prý jí ho skoro všechny holky závidí.

Seznámili se na obnovené premiéře Carmen.

„Já jsem utíkala před davem novinářů a schovala jsem se za největšího muže v místnosti, vůbec jsme se neznali a ještě stál zády. Já jsem se za něj schovala tak moc hezky, že jsem se představila jemu i jeho mamince, která tam byla, a dostala jsem vizitku. No a pak následoval rok a kus, kdy jsem kličkovala jako zajíc a utíkala jsem, protože jsem se bála. Bála jsem se vztahu, říkala jsem si: Holka, už neblbni,“ přiznala na Impulsu.

„Ale on byl pořád někde blízko, cítila jsem takovou hezkou oporu a jistotu, navíc má laskavý humor, krásnou energii, až jsem si řekla: Tak ho pusť. Tak jsem si to dovolila a zamilovala jsem se až po uši. Dovolila jsem si být šťastná. Sice jsem na svém Facebooku dneska četla spoustu hrozných zpráv, ale máme i 50 tisíc ‚lajků‘, takže fandové jsou. Myslím, že je ještě čas na to být sama,“ řekla Bílá.

Na mikrofon nakonec promluvil i zpěvaččin přítel. „Já tady nejsem určitě na nějaké rozhovory a rozhovory dávat nechci a asi nebudu. Ale co bych říci mohl, je, že jsem tady od toho, abych chránil ten náš český poklad,“ dodal Radek Filipi.



Záznam celé návštěvy Rádia Impuls: