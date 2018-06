Lucie Bílá překonala svoji nemoc

Poprala se s ní sama, ve vší tichosti, jen pár týdnů před premiérou muzikálu Láska je láska. Právě kvůli představení, v němž hraje hlavní roli, také odmítla doporučení lékařů přerušit všechny svoje aktivity a podstoupit intenzivní léčbu. Snažila se zvládnout obojí a nakonec se jí to podařilo.

"Měla jsem velké štěstí na skvělé doktory v motolské nemocnici a hlavně na kamarádku, dětskou lékařku, která mě na můj problém upozornila," říká zpěvačka a jedním dechem přiznává, že kdyby nebyla z nejhoršího venku, nemluvilo by se jí o tom tak lehce.

"Člověku je zle, ale vůbec neví proč. Já jsem cítila strašnou únavu, neměla jsem vůbec žádnou energii a otékaly mi oči," vzpomíná na průvodní jevy. "Vůbec jsem netušila, jaká je ta štítná žláza potvůrka."

Lékaři jí diagnostikovali hyperfunkci štítné žlázy. Následovala tříměsíční léčba radioaktivním jodem, který užívala orálně. "Vypadalo to děsivě, ale nakonec na tom bylo nejbolestivější, že jsem měsíc nesměla ke svému synovi, protože jsem vyzařovala radioaktivní látky, které by mu ublížily," říká Bílá.

Kvůli nemoci, jejíž vyhlídky zpočátku nebyly vůbec růžové, odmítla i koncerty ve Varšavě a v Moskvě, které by se měly uskutečnit v rámci turné Evropa 60 let bez válek. Místo ní bude v těchto městech zpívat Helena Vondráčková. Dnes už by se však možná rozhodla jinak. Cítí se totiž naprosto v pořádku. Jen lehce vystouplé oči prozrazují, že má za sebou chorobu, která v extrémní fázi může člověka přivést i k invalidnímu důchodu.

"Radím každému, ať si štítnou žlázu hlídá jako oko v hlavě. Já už jsem zdravá. Jsem šťastná, že jsem se k lékařům dostala včas," říká zpěvačka.

Nemoc naštěstí nepoškodila její hlasivky, a tak ji zasáhla jenom v osobní sféře. "Musela jsem maličko posunout plánované děťátko. Budeme se o něj s Vaškem pokoušet až příští rok."

Co je tyreotoxikóza

Onemocnění způsobené vysokými hladinami hormonů štítné žlázy, její hyperfunkcí. Pacienti nesnášejí teplo, hubnou, mimo jiné mají zrychlenou a někdy nepravidelnou srdeční činnost, lesklé až vystouplé oči. Jde o nejčastější onemocnění žláz s vnitřní sekrecí hned po cukrovce. Existují léky, kterými je možné stav normalizovat. Někdy se však musí přistoupit k operaci.