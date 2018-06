Lucie Bílá plní slib a dělá celebritu z talentovaného Františka

Zpěvačka Lucie Bílá je žena činu a co slíbí, to plní. V show Česko Slovensko má talent slíbila, že pomůže dvanáctiletému Františkovi v jeho kariéře. Že to myslí opravdu vážně, dokázala na křtu svého vánočního alba, kam si právě pohybově nadaného chlapce z dětského domova pozvala.